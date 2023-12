Djokovic a câștigat cei mai mulți bani din istoria tenisului și totuși are conturile goale! Ce a făcut cu 175 milioane de dolari

Novak Djokovic, numărul 1 mondial în clasamentul ATP, a strâns o avere colosală din cariera sa sportivă.

Chiar dacă nu are atât de multe turnee de Grand Slam câștigate, sârbul (36 de ani) a câștigat doar din tenis peste 175 de milioane de dolari, cu mult peste Rafael Nadal (134 milioane de dolari) și Roger Federer (130 milioane de dolari). În cariera sa nesperat de lungă, căci nu vrea să se depărteze de tenis, s-a ales și cu sume importante din contracte de publicitate, de imagine și reclame care i-au adus alte alte zeci de milioane de dolari.

Și totuși, când vine voba de conturile sale, Djokovic, sportivul care numai anul acesta a câștigat pe terenul de tenis 10 milioane de dolari, se declară ”sărăcuț”.

Djokovic a câștigat cei mai mulți bani din istoria tenisului dar conturile sale sunt mereu goale:”Dacă mă uit câți bani am în cont, e la fel ca la începutul anului, 900 de euro”

Într-un interviu dat Corriere dello Sport, Novak Djokovic spune că nu are prea mulți bani cash. „Dacă mă uit câți bani am în cont, e la fel ca la începutul anului, 900 de euro. Eu investesc tot ce câștig. Primesc ceva ajutor, dar nu am sponsori foarte mari. Nu am nimic pus deoparte. Mi-ajunge să mă întrețin”, își plânge de milă sportivul care așteaptă și salariu de la ATP (Asociația profesioniștilor din tenis) care a luat decizia să-I plătească annual pe jucătorii clasați în top 250 mondial.

”La începutul carierei, ai probleme financiare imense. Există mereu riscul să nu poți participa la un turneu din cauza lipsei banilor. Înțeleg perfect prin ce trec cei care sunt la început de drum. Sportivii trebuie să-și plătească și antrenorii, trebuie să călătorească, trebuie să-și plătească terenurile de antrenament. Nu e ușor”, a mai spus Djokovic, al cărui salariu pe care îl va primi de la ATP va ajunge la 300.000 de dolari pe an.

Conform The Sun, sportivul sârb deține proprietăți în Miami, New York, Monte Carlo, Belgrad, Marbella și are investiții mari în multe locații exclusiviste.