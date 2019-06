FALIMENTUL o bântuie pe GABRIELA FIREA

Reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) anunţă că vor merge, săptămâna viitoare, la Guvern, pentru a se întâlni cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, pentru a găsi soluţii pentru ieşirea din riscul de faliment al administraţiei publice locale, notează Agerpres după ce Comitetul Director al AMR s-a reunit vineri la Suceava.

„Problema constrângerilor bugetare de care am avut parte în ultimii ani, mai ales anul trecut, problema persistând şi în acest an constituie unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi. În consecinţă, am stabilit ca săptămâna viitoare să mergem la Guvern pentru a avea o discuţie cu primul-ministru şi cu ministrul Finanţelor Publice, pentru a găsi soluţii să rezolvăm ieşirea din riscul de faliment al administraţiei publice locale, în special pentru municipii”, a declarat preşedintele AMR, Robert Negoiţă, în comunicatul de presă transmis.

Reprezentanții municipiilor din România se plâng de faptul că hotărârile Guvernului au avut un impact negativ în bugetele locale și că, pe viitor, trebuiesc găsite soluții pentru echilibrarea bugetelor după execuția din primul semestru.

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat după întâlnirea de la Suceava că “este momentul în care nu mai poţi să asiguri funcţionare, activitatea curentă, să plăteşti subvenţiile pentru utilităţile publice şi să ţii facturile neînregistrate ca să nu intri pe arierate”.

”Acum toţi suntem în faliment nedeclarat. (…) Este momentul în care nu mai poţi să asiguri funcţionare, activitatea curentă, să plăteşti subvenţiile pentru utilităţile publice şi să ţii facturile neînregistrate ca să nu intri pe arierate”, a declarat Firea.