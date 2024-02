Fosta iubită a lui Radu Mazăre s-a măritat pe un iaht! Petrecere de 5 stele în luxosul Dubai

Mădălina Pamfile s-a măritat pe un iacht în Dubai chiar de ziua îndrăgostiților. Fosta asistentă de televiziune și iubită a lui Radu Mazăre, s-a căsătorit civil un afacerist albanez care este tatăl fetițelor sale.

Fosta ”elevă” a lui Radu Mazăre, supranume pe care l-a primit în urma unui pictorial hot pentru o revistă dedicată bărbaților, Pamfile (33 ani) a ales să facă petrecerea pe un iaht, și au participat membri familiei și prieteni apropiați. ”Evenimentul a fost foarte restrâns și intim. A fost doar cununia civilă. Am vrut să ne bucurăm de moment. Am dat o petrecere restrânsă pe yacht. Sunt foarte bine, urmează să mă reîntorc curând în România”, a spus fostul model și concurentă la fashion show-ul ”Bravo ai stil!”

Fosta iubită a lui Radu Mazăre s-a măritat pe un iaht! ”Avem religii diferite și nu am vrut să ne complicam să facem o cununie religioasă”

”Evenimentul a fost organizat pe repede înainte. Rochia am cumpărat-o din Dubai, într-o oră și jumătate am și luat-o. Soțul meu nu-și dorește să apară în presă, nu e persoană publică. E discret cu viața personală, de aceea nu am vrut să postam imagini împreună. Am început petrecerea la ora 13, la prânz, și am continuat toată noaptea la un restaurant. El s-a ocupat de locație, eu de rochie, costume etc. Noi avem religii diferite și nu am vrut să ne complicam să facem o cununie religioasă. E posibil însă să facem o nuntă mult mai mare în viitor, chiar în România. Luna de miere nu va urma. În prezent, noi locuim peste tot, mare parte a timpului însă în România. Fac și desfac bagaje. A fost o cununie civilă care este recunoscută peste tot în lume. Am trimis invitații cu două săptămâni înainte, am avut invitați din România. Nu am avut emoții deloc”, a mai spus Pamfile fostului săui șef, Dan Capatos.