Franţa cere Chinei să transmită ”mesaje” Rusiei

”Aşteptăm de la China să transmită mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledând în favoarea unui ”raport de forţă favorabil Ucrainei”, într-o conferinţă de presă comună, la Beijing, cu omologul său chinez Wang Yi.

Este ”evident că China joacă un rol-cheie în independenţa, respectarea dreptului internaţional, inclusiv suveranitatea Ucrainei”, a apreciat el.

China, care se prezintă ca o parte neutră, dar ale cărei relaţii cu Rusia s-au aprofundat după invazia rusă a Ucrainei, pledează în favoarea unei rezolvări politice care să pună capăt confruntărilor armate.

Ea este îndemnată cu regularitate de către ţări din Occident să joace un rol mai activ în acest conflict şi să-şi folosească influenţa pe care o are pe lângă Moscova.

”Acest război priveşte toată comunitatea internaţională”, i-a spus apăsat luni Stéphane Séjourné omologului său chinez, care nu a evocat în mod specific Războiul din Ucraina în discursul introductiv de la începutul conferinţei de presă comune.

”REECHILIBRARE”

”Avem convingerea că nu va exista o pace durabilă dacă nu este negociată cu ucrainenii”, a declarat ministrul francez.

”Nu va exista o securitate a europenilor dacă nu există o pace conformă dreptului internaţional”, a insistat el.

”Este, aşadar, o miză esenţială pentru noi, iar de aceea Franţa este hotărâtă să menţină un dialog strâns cu China”, a subliniat Séjourné, care se află într-o vizită de o zi în capitala chineză.

El a evocat de asemenea relaţia economică.

”Nu este de dorit să ne decuplăm de la China”, adică o reducere puternică a legăturilor economice între Franţa şi China, a declarat el.

În ultimele luni, mai mulţi lideri politici din Uniunea Europeană (UE) şi Statele unite au evocat această necesitate a reducerii dependenţei ţării lor de gigantul asiatic, lucru căruia Guvernul chinez a declarat că se opune puternic.

Ministrul francez de Externe a pledat luni în fabvoarea unei ”reechilibrări economice”, pentru că ”schimburile noastre trebuie să aibă o bază sănătoasă şi durabilă”.

Wang Yi a declarat că ”apreciază” faptul că omologul său francez respinge ideea unei decuplări.

”Nu este posibil să te decuplezi de China, iar decuplarea de China este cel mai mare risc”, a apreciat el.

”Cred că s-a dovedit şi se va dovedi că Chna este o oportunitate şi nu un risc pentru UE. Cele două părţi sunt parteneri şi nu rivali”, a apreciat şeful diplomaţiei chineze.

RELUAREA CONTACTULUI

După întâlnirea cu Wang Yi, ministrul francez a fost primit la Palatul Poporului de către premierul chinez Li Qiang.

El a îndemnat, înainte de întâlnirea cu premierul chinez, la discutarea ”ansamblului acestor situaţii mondiale care fractutează şi divizează azi lumea. Mă gândesc la situaţia din Orientul Mijlociu, dar şi din Ucraina”.

”Ţările noastre au îndelungată istorie şi o mare civilizaţie, mai ales un spirit de independenţă şi de autonomie”, a salutat Li Qiang. „Asta explică de ce China şi Franţa sunt apropiate în mod natural”.

Vizita lui Séjourné are loc cu ocazia marcării a 60 de ani de relaţii diplomatice între Franţa şi China, într-un context de reluare a contactului faţă în faţă, după ieşirea din pandemia covid-19.

Dès demain je serai en Chine pour célébrer un anniversaire historique !

En 2024, la France et la Chine marquent les 60 ans de leurs relations diplomatiques.

— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne)

Este a doua oară în mai puţin de şase luni când un ministrul francez de Externe vizitează China, după vizita în noiembrie a predecesoarei lui Séjourné, Catherine Colonna.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a efectuat o vizită în China în aprilie 2023.

Stéphane Séjourné a participat luni după-amiaza la lansarea expoziţiei „Versailles et la Cité interdite”, în Cetatea Interzisă, la Beijing, unde sunt prezentate publicului, până la sfârşitul lui iunie, aproximativ 60 de opere de artă şi obiecte preţioase de la Castelul Versailles.

La Cité interdite et le Château de Versailles

— Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine)

”Este prima oară” când opere de la Catelul Versailles sunt aduse în Cetatea Interzisă, declară AFP conservatiarea generalăa Castelului, Marie-Laure de Rochebrune.

L’exposition intitulée „La Cité Interdite et le Château de Versailles – Échanges culturels et diplomatiques entre la et la au cours des XVIIe et XVIIIe siècles”, constitue une initiative phare dans le cadre de l’année du tourisme culturel franco-chinois. Programmée…

— Shanhui Zhang 张善辉 (@Shanhui_Jacky)

Unele dintre piesele prezentate – vaze, obiecte de porţelan, tablouri – sunt cadouri între regii francezi şi împăraţii chinezi din epoca respectivă.

Autorisée.. Accord à Pékin entre la Cité interdite et le Château de Versailles pour une expo sur les échanges entre France et au XVIIIe siècle. Reportée en raison du Covid, l’expo aura lieu en 2024 in avec

— Ulysse Paris (@ulyssepariser)

Ele arată ”relaţiile prvilegiate între China şi Franţa, care se ţes în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi care durează până la sfârşitul secolului al XVIII-lea”, declară de Rochebrune.