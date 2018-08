Marile companii care NU mai cer studii superioare la angajare

Sunt companii care nu mai consideră neapărat necesar ca viitorii angajaţi să aibă o diplomă de absolvire a unor studii superioare. Printre ele se numără chiar giganţii IT Google şi Apple, dar şi alte 13 mari companii din diverse domenii precum Ernst&Young, IBM, Whole Foods, Starbucks și Bank of America.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 17.08.2018, 21:57 | Actualizat: 17.08.2018, 21:57