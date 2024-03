Mihaela Borcea, cu regret după fostul soț: ”Împreună am construit un imperiu!” Ea și Cristi Borcea au divorțat în urmă cu 13 ani

La 13 ani de la divorțul de Cristi Borcea, cel ce i-a fost soț timp de 23 de ani de căsnicie, Mihaela, care încă îi poartă numele afaceristului, regretă ruptura dintre ei.

”Împreună am construit un imperiu!”, a spus Mihaela Borcea despre tatăl celor trei copii ai săi. „Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu”, spune cu regrete cea care, până recent a administrat una din afacerile fostului său soț, un mare hotel de la malul mării, în Olimp.

”Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum.Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a mai povestit Mihaela Borcea care a subliniat că păstrează și o relație ”cordial” cu actuala soție a lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel.

Mihaela Borcea, cu regret după fostul soț, Cristi Borcea: ”Sunt recunoscătoare!”

”Sunt recunoscătoare pentru reușitele profesionale și evoluția afacerilor în care am fost implicată. Succesele în carieră reflectă eforturile mele constante și angajamentul față de obiectivele stabilite. De asemenea, familia și relațiile cu cei dragi constituie surse constante de bucurie și împlinire. Faptul că am avut oportunitatea să fiu mamă și să contribui la creșterea și educarea copiilor mei reprezintă una dintre cele mai mari satisfacții ale mele”, conchide Mihaela Borcea (54 de ani), care, s-a ocupat de managementul unor hoteluri la Botoșani, Gura Humorului dar și de ștrandurile și complexul de evenimente din București. Toate aparținând fostului său soț, Cristi Borcea.