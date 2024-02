Mihai Bobonete scoate profit bun de pe urma sărăciei din Las Fierbinți! Câți bani face comediantul de pe urma imaginii și glumelor sale

Mihai Bobonete are profit bun de pe urma sărăciei din Las Fierbinți!

În afara cârciumii din satul fictiv sus amintit, unde se deapănă aventurile sale de mai bine de zece ani, comediantul face bani serioși din spectacole, dar și publicitate de pe urma podcastului său ori spoturi.

Bobiță își desfășoară activitatea sub patru firme, în care este și patron, dar și asociat. Cel mai bun an al principalei sale firme și a lui Adrian Văncică (scenaristul serialului ”Las Fierbinți”), Comedy Boys, a fost 2022 când a raportat un profit de circa 814.000 lei (circa 163.800 lei) la o cifră de afaceri de 1.115.377 lei (circa 224.000 euro) Da Bravo Bro, firma sub care produce podcastul său, și i-a adus în același an un profit net de 1.188.861 lei.

Mihai Bobonete scoate profit bun de pe urma sărăciei din Las Fierbinți!

Mihai Bobonete (43 de ani) a devenit unul din comicii care, la fiecare sfârșit de an, vinde mii de bilete la spectacolele sale de stand-up. Bobiță, în birtul căruia se țese o parte din intriga serialului de la Pro TV, s-a dovedit un afacerist iscusit de mic. S-a ocupat de o cârciumă înainte de Las Fierbinți.

”Adevărul e că taică-miu a avut 10 ani cârciumă în Giurgeni, la şoseaua naţională, şi am ars-o uşor, aşa, pe Bobiţă. Chiar eram cârcumar, ca Bobiță. Când te pune tactu’ la muncă nu prea te distrezi. Dar făceam o grămadă de bani. Vindeam peşte la şosea, mai furam de la tata de acolo, din visterie”, povestește Bobonete.