Natalia Barbu, basarabeanca de la Eurovision 2024, este măritată cu un cunoscut milionar român

Natalia Barbu, basarabeanca de la Eurovision 2024, este măritată cu un milionar român și locuiește la București.

În ciuda criticilor aduse relației lor din privina vârstei (frumoasa solistă moldoveancă are 45 de ani, iar Nicolae ”Tony” Sota împlinește 71 de ani), cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 13 ani și au împreună un băiețel –Victor (13 ani) – și o fetiță, Vera (2 ani).

Afaceristul Nicolae Sota a investit în mai multe proiecte din București și Constanța. Este proprietar a mai multe vile în Pipera, toate închiriate. Mai și un bloc de șase etaje, cu 21 de apartamente, precum și două vile și suprafețe importante de teren intravilan în Constanța. Acesta s-a îmbogățit însă din vânzări de țevi în Statele Unite, afacere în care avea mare experiență, încă din perioada comunistă (când era angajat la ”comerț exterior”), dar și din vândut deșeuri de fier și oțel.

„Tu ești parte din mine și eu parte din tine, suntem Unu. Chiar dacă careva din voi ați fost, sînteți sceptici la o relație ca a noastră, știți ce? Dacă ați vedea mai multă Iubire, Lumină și Frumos în voi, sigur ați fi fericiți. Vă trimitem numai gânduri bune și Iubire”, și-a descris relația Natalia Barbu pe fondul ”bârfei târgului”.

Natalia Barbu, basarabeanca de la Eurovision 2024 este măritată cu milionarul septuagenar Nicolae Sota. ”El a fost cel care a încercat să mă cucerească, într-un club. Eu cântăm, el m-a remarcat. A crezut că sunt o artistă din afară, în seara aceea am cântat doar în engleză. Eram îmbrăcată într-o rochie lungă, fără decolteu, eram destul de închisă în mine. Actualul meu soț m-a căutat, a aflat de la niște prieteni cine sunt, a făcut tot posibilul să ajung la mine. Ulterior, am ieșit la cină și am vorbit foarte mult. A urmat o pauză de câteva luni, era o perioadă dificilă pentru o relație”, a povestit basarabeanca Natalia Barbu despre începutul relației cu Nicolae Sota.

VIDEO Natalia Barbu pe scena Eurovision Song Contest 2024

Natalia Barbu, care a mai reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2007 (atunci s-a clasat pe locul 10), nu a reușit să treacă de semifinala de aseară, de la Malmo, Suedia. Cel mai bun loc pe care Moldova l-a obținut la Eurovision Song Contest a fost în 2017 când trupa Sunstroke Project a obținut locul 3.