O dronă lansată din Ucraina a provocat un incendiu la rafinăria rusă din Volgograd, potrivit guvernatorului regional

„Incendiul a fost stins. Nu s-au înregistrat victime”, a declarat guvernatorul Andrei Bocearov pe canalul de Telegram al administraţiei locale.

UAVs attacked an oil refinery in Russia’s Volgograd region

Propaganda media reported that after the strike, a heavy fire broke out.

— NEXTA (@nexta_tv)

Canalul rusesc de Telegram Baza, apropiat de serviciile de securitate, a postat fotografii cu flăcări care se ridicau pe cerul întunecat deasupra a ceea ce părea a fi o clădire industrială cu un coş de fum înalt.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea producătorului de petrol Lukoil, care deţine rafinăria, sau din partea Kievului.

Atacurile cu drone asupra instalaţiilor energetice de pe teritoriul Rusiei au devenit tot mai frecvente în ultimele luni. Oficialii de la Kiev spun că efectuează aceste atacuri pentru a submina efortul de război al Rusiei şi pentru a răspunde la loviturile Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Sâmbătă, două surse au declarat pentru Reuters că un atac cu dronă în regiunea Başkorostan, care a avut loc la 9 mai, a făcut să fie oprit crackerul catalitic de la complexul Gazprom Neftehim Salavat, o uzină de prelucrare a petrolului, petrochimie şi îngrăşăminte. Crackerul catalitic face parte din lanţul de producţie a benzinei. La Salavat se produc aproximativ 1,5 milioane de tone de benzină într-un an.