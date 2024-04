Oficial este prima miliardară în dolari de pe urma muzicii! Frumoasa are doar 34 de ani!

Incredibil, Taylor Swift a intrat în scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari încasări, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este că frumoasa Americii, are doar 34 de ani!

Taylor Swift a atins acest prag la sfârșitul anului trecut însă abia anul acesta a fost inclusă în scurtul clasament. O listă de 14 celebrități a căror avere a trecut de 1 miliard de dolari americani. Solista care a dat lovitura cu ”You Belong with me”, Black space”, ”Love story” ori ”Look what you Made Me Do” a avut încasări colosale de pe urma turneului său mondial ”The Eras Tour” (150 de concerte pe cinci continente), de 1,04 miliarde de dolari. Cântăreața care la ultima gala a Premiilor Grammy, a câștigat pentru al patra oară trofeul pentru ”Cel mai bun album”, mai are un portofoliu imobiliar mare, cu 84 milioane investite în proprietăți în vara anului trecut.

Oficial este prima miliardară în dolari de pe urma muzicii! Taylor Swift are o relație cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (34 ani). Știrile despre cei doi fiind la modă pe continentul american, relația lor generând o avere din publicitate. Cântăreața este una dintre cele 2.781 de miliardari din clasamentul exclusivist Forbes. Cântăreața a avut primul succes muzical la 13 ani, la 15 a fost cea mai tânără artistă ce a semnat cu Sony Music, iar la 16 ani a lansat primul său album.