Ordonanța lui TOADER, motiv de dispută în PSD. Greul care se opune

Sectia de investigare a magistratilor trebuie sa ramana componenta a Ministerului Public si sa se afle sub jurisdictia procurorului general, a spus Marian Oprisan.

“Dupa parerea mea, acest aspect, ca si ceea ce s-a intamplat cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru ca toate sectiile de procurori din Romania trebuie sa fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (…)

Mesajele din afara (afara tarii – n.red.) trebuie privite in nota lor (…) si trebuie analizate si vazut ce trebuie sa luam bun si sa dam la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordari. (…)

Eu cred ca aceasta ordonanta trebuie pusa in nota constitutionala si legala, iar eu cred ca Sectia pentru anchetarea magistratilor trebuie sa ramana componenta Ministerului Public si sa fie sub jurisdictia evidenta a procurorului general, ca sa poata exista control ierarhic in baza prevederilor constitutionale”, a precizat Oprisan, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ce se desfasoara la Palatul Parlamentului.

