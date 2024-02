Poftiți la pensiunea lui Marian Godină /FOTO! Cât costă să te cazezi în Brașov, la popularul polițist și influencer

Poftiți la pensiunea agentului-șef Marian Godină din Brașov. Cel mai vizibil polițist din social media și-a luat o pauză de la activitatea sa, se află în concediu de creștere a copilului, și pare că are mai mult timp să se ocupe de alte proiecte.

Polițistul activist s-a apucat de stand up comedy, debut ce s-a bucurat de succes, și își promovează intens micuța pensiune din cartierul brașovean Craiter. O casă reabilitată recent, însă a păstrat la exterior un stil rustic, formată din două apartamente (fiecare cu bucătărie, electrocasnice, baie proprie), terasă cu grătar, grădină și parcare în curte.

Poftiți la pensiunea lui Marian Godină din Brașov! Trei adulți, pentru 2 nopți -sejur minim-, prețul pornește de la circa 900 lei și ajunge și la 2.280 lei, în special pe perioada weekendurilor, conform unei populare platforme turistice.

Mica pensiune a polițistului Godină (37 de ani) se bucură de recomandări bune în mediul online, cei care s-au cazat observând interesul și sufletul pus pentru a crea un spațiu primitor și civilizat. De administrarea pensiunii se ocupă în special soția sa, Georgiana.

„Nu iau 100 de milioane pe lună, dar n-am ascuns că stau acasă și din criterii financiare. Am făcut niște calcule și am stabili cu soția că este mai avantajos, atât financiar, dar mai ales pentru sufletul meu. La poliție am luni când iau 5000 de lei și alte luni în care nu iau. Atât îmi intră mie pe card”, a vorbit Marian Godină despre veniturile sale de pe urma muncii în cadrul Ministerului de Interne.