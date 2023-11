Prima reacție a femeii jandarm prinsă cu droguri în geantă: ”Am fost omul nepotrivit la momentul nepotrivit!”

Tânăra care a fost prinsă cu droguri în poșetă, angajată a Jandarmeriei Române, a făcut primele declarații.

”Tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce pot să vă spun este că doar am fost omul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vină. Nu erau ale mele”, acestea au fost primele declarații are fostei purtătoare de cuvânt de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Tânăra a fost prinsă cu droguri în geantă chiar de polițiștii de la secția 18, după o noapte în club și un after party, într-un taxi cu care mergea spre casă.