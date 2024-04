Rusia opreşte căutarea a 13 mineri blocaţi în subteran în Mina de aur Pionier de peste două săptămâni

Aceşti mineri specializaţi în săparea de tuneluri au fost blocaţi la o adâncime de aproximativ 125 de metri de o alunecare de teren, la 18 martie, într-o mină de aur în regiunea Amur.

The Pioneer gold mine in Russia’s Amur region, where 13 miners have been trapped, is likely flooded, the Russian Emergency ministry said

Sute de salvatori trimişi la faţa locului au îndepărtat aluviuni şi au săpat tuneluri până la minerii blocaţi, însă, ”la 1 aprilie, s-a luat decizia de a opri operaţiunea de salvare de la Mina Pionier”, anunţă compania care gestionează mina, Pokrovski Rudnik, citată de agenţia rusă de presă Intefax.

“End of rescue operations at the „Pioneer” mine in Russia.

In 2 weeks of theater they achieved nothing and, as widely expected, the 13 miners all died.

Families will be paid 1 year’s salary plus a bonus for children until they reach adulthood”

Potrivit companiei, ”rezultatele forajului au arătat că galeriile în care s-ar fi putut afla minerii sunt pline de mase de rocă şi apă”.

SALVATORI ”ÎN PERICOL DE MOARTE”

Această situaţie punea ”în pericol de moarte” salvatorii şi angajaţii minei implicaţi în operaţiunile de căutare a minerilor, anunţă Pokrovski Rudnik.

Autorităţile au anunţat anterior că operaţiunile de salvare au fost complicate de intrarea permanentă în mină a unor ape subterane.

Accidentele de mină în Rusia, ca de altfel la fel ca în toate ţările care făceau parte din URSS, rămân frecvente şi sunt legate adesea de un laxism în aplicarea regulilor de securitate, o proastă gestionare, corupţie sau echipamente depăşite.