Sânziana Negru locuiește într-o cabană de lemn, construită lângă o lizieră! Imagini cu eco casa ”frumoasei din pădure”

Frumoasa Sânziana Negru este una din vedetele care nu s-a încolonat grupurilor de vedere care s-au mutat în comunități, în lăudate noi ansambluri locative.

După doi ani de muncă, vedeta online-ului autohton și câștigătoare a ultimului sezon ”America Express” și-a văzut visul cu ochii. Propria casă eco, concepută în mare parte din lemn, ferită de zarva metropolei, la marginea unei liziere de pădure.

Sânziana Negru locuiește într-o cabană de lemn, construită lângă o lizieră! ”Turistă de carieră” prin activitatea sa de vlogger de călătorii, Sânziana (36 de ani) și-a construit casa visurilor sale, aproape de natură, aidoma multora similare în care s-a cazat, și în care s-a simțit cu adevărat bine.

”Am luat-o pas cu pas din nou, au făcut rost de un arhitect, a proiectat lucrurile, a venit firma și așa s-a întâmplat. Am ridicat-o în doi ani de zile, anul trecut s-a întâmplat cel mai mult”, i-a povestit lui Mihai Morar cea care a primit premiul de 30.000 de euro de la reality show-ul sus amintit.



Pentru Sânziana, banii pentru care s-a luptat din greu în competiția ”America Express” au avut o direcție de mult stabilită, un restaurant cu specific mexican, afacere promițătoare în care a investit alături de doi buni prieteni.

”Împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Are un specific mexican”, își laudă afacerea populara influenceriță a cărei imagine se asociază multor produse comerciale.