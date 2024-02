Elena Gheorghe locuiește pe două etaje, ultimele ale unui bloc. Imagini din duplexul vedetei evaluat la peste 400.000 de euro

De mai bine de 20 de ani pe scena muzicală, Elena Gheorghe și-a clădit o carieră respectabilă departe de scandaluri și polemici. Dar și o familie frumoasă și o condiție financiară pe măsura popularității sale.

Artista adulată din adolescență, iubită deopotrivă de cei care preferă pop dance, latino ori muzică aromână, solista (38 de ani) locuiește într-un apartament duplex, pe două nivele, evaluat la peste 400.000 de euro. Locuința ce are aproape 200 mp se desfășoară pe două etaje, ultimele ale unui bloc (11 și 12)

L-a cumpărat în urmă cu mai bine de 10 ani, și a costat circa 300.000 de mii de euro la vremea respectivă.

Elena Gheorghe locuiește pe două etaje, ultimele ale unui bloc! ”Am căutat casă în zone precum Pipera sau Băneasa, dar am ajuns la concluzia că ne-am fi petrecut ziua în maşină, în aglomeraţie, încercând să ajungem în centrul orașului, unde ne desfășurăm activitatea. Ne dorim o viaţă uşoară şi, într-un final, ne-am decis să ne luăm tot apartament – de fapt, două unite printr-o scară interioară”, spune artista, prezență constantă în clasamentele muzicale de la debutul său. Duplexul, o locuință perfectă pentru artistă, soțul său și cei doi copii ai lor, are cinci camere, una găzduind și un pian, cu greu urcat până la ultimul etaj al blocului. Artista are și un dressing spațios, spațiu indispensabil imaginii sale atent prezentată.