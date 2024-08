Seful Casei Naţionale de Pensii: Creşterea medie a pensiilor depăşeşte 40%

Creșterea pensiilor

Peste 3,8 milioane de pensionari vor avea pensiile mărite, conform noii legi a pensiilor, respectiv 83% dintre pensionarii din sistemul public de pensii, iar dacă adăugăm şi creşterea pe care am avut-o la 1 ianuarie, anul acesta creşterea medie a pensiilor depăşeşte 40%, a declarat preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu, într-o conferinţă de presă organizată la sediul PNL.

„Conform noii legi a pensiilor, peste 3,8 milioane de pensionari vor avea pensiile mărite. Este vorba de 83% din pensionarii din sistemul public. Vor beneficia de măriri ale pensiilor în urma aplicării noii formule de calcul, care face parte integrantă din lege. Practic, nominal, creşterea medie în lei este de 622 lei, iar în procente vorbim de aproape 27% creştere în medie a pensiilor din sistemul public, aplicată de la 1 septembrie. Dacă mai adăugăm şi creşterea pe care am avut-o la 1 ianuarie, veţi observa că anul acesta creşterea medie a pensiilor depăşeşte 40%. Pentru că vreau să vă reamintesc că la 1 ianuarie pensiile au crescut cu 13,8%. Vorbim de indexarea cu rata inflaţiei şi cu câştigul salarial mediu brut pe economie. Avem o creştere a pensiei medii în sistemul public de pensii de la 2.292 lei, cât este în prezent, la 2.761 lei”, a spus Daniel Baciu, scrie Agerpres.

El a precizat că banii pentru plata pensiilor recalculate pentru perioada septembrie – decembrie sunt prinşi în bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, el a explicat că există creşteri ale pensiilor de la 1% la 100%.

„Avem creşteri ale pensiilor de la 1% până la 100%. Practic avem şi dublări ale pensiilor. Această nouă lege a pensiilor este o lege profund liberală pentru că încurajează contributivitatea, prelungirea vieţii active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu şi lung. Practic, noutatea acestei legi sunt punctele de stabilitate care vin în plus faţă de punctele de contributivitate care se acordă tuturor pensionarilor care au realizat stagii de cotizare mai mari de 25 de ani. Şi aici avem cele trei paliere între 25 şi 30 avem o creştere de 0,5% pentru fiecare an din acest interval, între 30 şi 35 de ani de contributivitate avem o creştere de 0,75 puncte pentru fiecare an din acest interval, iar cei care au realizat stagii de cotizare mai mari de 35 de ani avem chiar un punct în plus acordat peste acest stagiu de cotizare. Practic, cei care au realizat stagii de cotizare superioare vor avea creşteri substanţiale”, a explicat Daniel Baciu.