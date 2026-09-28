Antrenorul care visează la Jocurile Olimpice: „Anul meu perfect o să fie 2028”

Publicat la 28.09.2026, 11:25:41

Pentru sportivii săi, Viorel Ciobanu este simplu „Profu”. Este un apelativ care a rămas în timp și care spune multe despre relația dintre antrenor și înotători, construită în ani de antrenamente , cantonamente și concursuri.

Matteo Mahalu, la rândul său, a fost selecționat în lotul României pentru Campionatele Europene de juniori de la München, unde a concurat în probele de 1.500, 800 și 400 de metri liber.

Theodor Proca a avut un sezon important în 2026. A câștigat titlul național la 800 de metri liber și a obținut baremul pentru Europenele de seniori de la Paris, unde a ajuns în finala probei de 1.500 de metri liber. În serii, românul a coborât pentru prima dată sub 15 minute, cu 14:57.97, rezultat care i-a adus calificarea în finală.

Viorel Ciobanu este unul dintre tehnicienii care lucrează, zi de zi, la următoarea generație a înotului românesc. Antrenor la CSM Pitești, el îi pregătește printre alții pe Theodor Proca și Matteo Mahalu, doi dintre înotătorii care au început deja să se facă remarcați în competițiile importante. Pentru Ciobanu, însă, adevărata țintă este mai departe: Jocurile Olimpice din 2028 .

„Să știți că acele secunde pe block start sunt foarte importante pentru sportiv. Trebuie să plece cu un puls normal de a face față în probă”, explică Viorel Ciobanu.

Pentru un înotător, câteva secunde înainte de start pot conta enorm. Este momentul în care trebuie să-și controleze emoțiile și să intre în cursă cu nivelul de concentrare și puls necesar pentru efortul care urmează.

Într-un sport în care diferența dintre succes și eșec poate fi de câteva sutimi, Ciobanu acordă o atenție specială inclusiv momentelor care preced startul.

„Profu, profu, așa a rămas și pentru mine mă bucură foarte tare, mai puțin cu domnul, pentru că domnii suntem toți”, povestește antrenorul.

Mai complicat este, uneori, pentru antrenor să-și controleze propriile emoții. După o cursă importantă, pulsul lui poate urca la peste 140–160 de bătăi pe minut. În fața sportivului încearcă însă să nu lase să se vadă intensitatea momentului.

„Da, se duce foarte mult pulsul peste 140-160, dar păstrez în fața lor fața destul de rece și destul de caldă pentru ei”, spune Ciobanu.

Bucuria unui rezultat bun este, în fond, și bucuria celui care a construit pregătirea din spatele lui. Dar pentru un antrenor de performanță, sărbătoarea nu durează prea mult.

„Este o bucurie într-adevăr, este o bucurie, o trăire pe care orice antrenor o simte în momentele acelea. Este o glorie care, pe moment, este o bucurie enormă, dar trebuie să-ți revii rapid pentru că mâine e o altă zi. Ce a fost ieri, a fost ieri, mâine e o altă zi.”

Zece ani de muncă pentru un sportiv de nivel olimpic

O cursă durează câteva minute. Pregătirea unui sportiv capabil să ajungă la nivel olimpic se măsoară însă în ani.

Viorel Ciobanu estimează că pentru a construi un înotător capabil să concureze la cele mai importante competiții este nevoie de aproximativ un deceniu de muncă. Iar dintre sportivii care încep pregătirea, doar o parte ajung până la acest nivel.

„Sunt foarte mulți ani de muncă. Cu puțini sportivi ajungi la un nivel de european, nu vă zic de Jocurile Olimpice, Mondiale, îți ia undeva la 10 ani ca să poți ajunge la un nivel destul de ridicat, să poți să faci un sportiv unde să ajungă la un 20 de ani, să poată participa atât la Mondiale, cât și la Jocurile Olimpice.”

În tot acest proces, antrenorul spune că nu poate rămâne blocat în metodele învățate la începutul carierei. Și el trebuie să se adapteze, să experimenteze și să găsească permanent soluții pentru sportivii pe care îi pregătește.

„Întotdeauna avem de învățat atât și eu, cât și ei, pentru că întotdeauna, de-a lungul vieții, atât ca antrenor, dar și ca sportiv, noi trebuie să învățăm, să nu rămânem cu ce am învățat în trecut, și să experimentăm să ne iasă cel mai bine pe viitor.”

Paris a fost un pas. 2028 este ținta

Pentru Ciobanu, sezonul 2026 a oferit deja câteva confirmări importante. Theodor Proca a ajuns la primul său Campionat European de seniori și a făcut pasul până în finala probei de 1.500 de metri liber.

Matteo Mahalu continuă, la rândul său, drumul spre seniorat, după participarea la Europenele de juniori de la München. În primăvară, el obținuse deja medalii la Campionatele Naționale de la Otopeni, inclusiv argint la tineret în proba de 800 de metri liber.

Dar toate aceste rezultate sunt, pentru antrenor, etape intermediare. Când este întrebat cum arată anul perfect în cariera sa, răspunsul nu se oprește la o medalie sau la un record.

„Anul perfect o să fie în 2028, când o să vină calificarea la Jocurile Olimpice.”

Pentru Viorel Ciobanu, visul olimpic nu începe în 2028. Atunci ar trebui doar să se vadă rezultatul unei munci începute cu mult înainte, într-un bazin, zi după zi, cursă după cursă.