Stadionul Cotroceni, de la arena de legendă găzduiește astăzi competiții...cu limită de spectatori. Tribunele compexului rămas blocat între BNR și stat sunt șubrede și ruginite

Publicat la 27.09.2026, 13:07:00

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Stadionul Cotroceni, cândva una dintre cele mai elegante arene sportive din București, a ajuns să găzduiască din nou competiții sportive ori antrenamente, dar fără să-și mai poată primi spectatorii decât într-o tribună. Și aceea deschisă parțial. Arena administrată de Banca Națională a României este închisă fotbalului profesionist de aproape 18 ani, iar problema proprietății și a investițiilor a rămas prinsă într-o dispută veche între BNR și stat. În timp ce bucureștenii se înghesuie la festivaluri și evenimente sportive, în inima Capitalei există un stadion care pare că a fost uitat de timp. Este Stadionul Cotroceni, fosta „casă” a lui FC Național, arena pe care au jucat echipe importante și unde au avut loc meciuri ale naționalei, finale de Cupa României, partide internaționale de rugby și concerte ale unor artiști precum Metallica, Iron Maiden, Deep Purple și Kylie Minogue. Din nou, după atâția ani, stadionul este folosit doar ocazional pentru competiții sportive ori antrenamente, iar starea tribunelor nu permite organizarea evenimentelor cu public în condiții normale. Cu excepția tribunei principale, din beton, celelalte de jur împrejurul arenei sunt în stare avansată de degradare.

Weekend de oină pe stadionul aproape gol Ieri și astăzi au loc meciuri de oină. Competiția organizată de Federația Română de Oină a atras totuși câțiva spectatori, în mare staff-ul Casei Regale a României și o parte părinții participanților. Ironia este că o arenă construită pentru zeci de mii de oameni, culmea, cu un teren impecabil, a ajuns să fie utilizată pentru competiții sportive într-un cadru mult mai restrâns. Stadionul Cotroceni avea 14.540 de locuri pe scaune, gazon natural de 105 x 70 de metri și una dintre cele mai puternice instalații de nocturnă din România, în urmă cu aproape două decenii. Astăzi, însă, principala problemă nu este instalația de nocturnă, ci starea infrastructurii. FOTO: Finala Cupei Reginei și finala celei de-a 13-a ediții a Cupei Regelui la Oină află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei De aproape două decenii, fără fotbal și concerte FC Național, clubul care a făcut celebră arena în anii '90 și 2000, a dispărut din prim-planul fotbalului românesc în 2009. De atunci, stadionul nu a mai revenit în circuitul profesionist. Problemele nu sunt doar de natură sportivă. BNR a explicat în trecut că structura tribunelor și lipsa certificării ISU reprezintă probleme majore. Potrivit explicațiilor transmise de bancă, pentru obținerea avizului ar fi necesară o reconfigurare a întregii zone, inclusiv din cauza accesului dificil în cazul unui flux mare de persoane. Astăzi este un stadion care poate găzdui din nou sport, dar nu poate funcționa ca o arenă sigură pentru public.

Un teren cu o istorie de peste 150 de ani în evenimentele Capitalei Terenul din Cotroceni a fost donat în decembrie 1865 de Alexandru Ioan Cuza Societății de Dare la Semn Tirul, una dintre primele organizații sportive din România. În timp, zona a devenit una dintre importantele baze sportive ale Capitalei. În anii '70 a fost construită arena de tenis cu aproximativ 6.000 de locuri, iar baza sportivă s-a dezvoltat treptat. Actualul Stadion Cotroceni a fost inaugurat în 1995 și a fost primul stadion important construit în România după Revoluția din 1989. În 1998, arena a găzduit meciuri din Campionatul European de fotbal Under-21. Naționala României a jucat aici împotriva Poloniei, în 2000, iar arena a găzduit finale de Cupa României, meciuri de rugby și concerte ale unor nume uriașe ale muzicii mondiale. Înainte ca marile concerte să se mute pe alte arene din București, Stadionul Cotroceni a fost și scenă pentru artiști internaționali. Julio Iglesias, Deep Purple, Kylie Minogue, Metallica, dar și Iron Maiden, în august 2008, au cântat pe stadion. Era perioada în care arena era una dintre locațiile importante pentru evenimentele de amploare din Capitală. Astăzi, aceleași tribune sunt prea degradate pentru a mai putea primi publicul în condițiile necesare unui stadion modern. Stadionul, prins într-o dispută între BNR și stat Stadionul Cotroceni și baza sportivă din jurul său fac parte dintr-un dosar mult mai vechi privind proprietatea și administrarea terenurilor. Fosta bază sportivă Progresul a ajuns în patrimoniul BNR printr-un protocol încheiat în 1991 între Ministerul Tineretului și Sportului și Banca Națională. Documentele citate în dezbaterea publică arată că baza avea aproximativ 17 hectare, iar printre obligațiile asumate de BNR se afla menținerea cu prioritate a destinației sportive a spațiilor preluate. Ulterior, a izbucnit o dispută privind statutul și viitorul bazei. BNR a susținut că este dispusă să transfere anumite suprafețe către stat, în condițiile legii, și a transmis în mai multe rânduri propuneri către Guvern. Țiriac și Năstase au dat în judecată BNR Disputa a ajuns și în instanță. În 2017, Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep și alți reprezentanți ai sportului românesc au dat în judecată BNR, solicitând ca baza sportivă să revină statului și să fie redată circuitului sportiv. Țiriac a susținut public că baza ar fi trebuit să rămână în proprietatea statului și a contestat modul în care aceasta a ajuns la BNR. Banca, la rândul ei, a susținut că deține documentele care îi justifică dreptul asupra bazei și că este dispusă să găsească o soluție legală. FOTO: Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale