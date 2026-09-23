Decizie fără precedent în fotbal luată de PSG: Membrii unei galerii excluși pe viață de pe stadioane

Publicat la 23.09.2026, 13:30:00

Paris Saint-Germain a decis să rupă definitiv legătura cu una dintre grupările ultras care compun galeria echipei. Parias Cohortis, facțiune a Collectif Ultras Paris, nu mai poate intra în sectorul Auteuil al stadionului Parc des Princes și nu mai poate participa la deplasările organizate pentru meciurile PSG. Gruparea are aproximativ 80 de membri, iar decizia clubului vine după o perioadă în care aceasta fusese deja suspendată temporar. Informația a fost confirmată de AFP și preluată de L’Équipe și Le Parisien.

PSG are un buget de 900 de milioane de euro, dar declară toleranță zero față de violențele din galerie. Decizie dură luată de populara echipă împotriva unei facțiuni importante a propriei galerii. „Parias Cohortis”, grupare din Collectif Ultras Paris, nu mai are acces la Parc des Princes și nu își mai poate însoți echipa la meciurile din deplasare. Sancțiunea vine după incidente violente între suporteri și este prezentată drept definitivă.

Conflictul care a declanșat sancțiunea s-a produs în aprilie 2026, în timpul deplasării suporterilor PSG către Angers. Pe autostrada A11, în apropiere de La Ferté-Bernard, un autocar cu suporteri ai formației pariziene a fost atacat. Incidentul a avut loc într-o zonă de servicii și a implicat facțiuni ale propriei galerii. Geamurile și ușa autocarului au fost sparte, iar câteva sute de suporteri care se deplasau către Angers au decis să se întoarcă din drum. După analiza imaginilor de supraveghere și investigațiile ulterioare, responsabilitatea pentru incidente a fost atribuită, potrivit relatărilor presei franceze, unor membri ai grupării Parias Cohortis.

În aprilie, clubul nu a trecut direct la o excludere definitivă. Parias Cohortis a fost suspendată până la finalul sezonului, iar revenirea în tribuna Auteuil era condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe. Una dintre condiții era ca gruparea să îi excludă pe membrii considerați responsabili pentru violențele produse în timpul deplasării. O altă cerință viza schimbarea poziționării grupului în tribuna Auteuil. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, gruparea nu a acceptat să îi îndepărteze pe membrii vizați. După reevaluarea situației în această vară, PSG a decis să transforme sancțiunea temporară într-o excludere definitivă.

Caz fără precedent.Până în precent au primit interdicții suporteri identificați individual

Decizia PSG atrage atenția nu doar prin durata sancțiunii, ci și prin ținta acesteia. În fotbalul european există precedente în care cluburile au interzis pe viață accesul unor suporteri identificați drept responsabili pentru acte grave. În mai 2026, de exemplu, Slavia Praga a anunțat interdicții pe viață pentru suporteri identificați după incidentele violente care au dus la abandonarea derby-ului cu Sparta Praga. Unul dintre suporteri primise deja o astfel de sancțiune după ce fusese identificat în imaginile de la incident. Și Lazio a recurs la interdicții pe viață în 2023, când clubul a sancționat trei suporteri identificați în legătură cu comportamente antisemite și saluturi fasciste. Diferența importantă în cazul PSG este că sancțiunea anunțată acum vizează o facțiune ultras ca grup, nu doar suporteri individuali.

La începutul lunii septembrie 2026, UEFA, cluburile europene, ligile și organizațiile suporterilor au susținut recomandările Consiliului Europei privind interdicțiile colective pentru suporterii oaspeți.

Principiul promovat este acela al răspunderii individuale, iar interdicțiile colective ar trebui utilizate doar în circumstanțe excepționale, atunci când există dovezi clare și nu există măsuri mai puțin restrictive pentru protejarea siguranței publice.

PSG, echipă cu buget de 900 de milioane de euro, este primul club care susține că nu poate tolera acte de violență ale galeriilor în jurul echipei și al meciurilor sale.





