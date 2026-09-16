Milioane de euro pentru reparațiile Arenei Naționale. Stadionul intră în șantier pentru finala Europa League 2028

Publicat la 16.09.2026, 13:47:53

UEFA a decis oficial ca finala Europa League din 2028 să se joace la București, pe Arena Națională. Capitala va găzdui astfel, pentru a doua oară, finala celei de-a doua competiții europene intercluburi, după meciul din 2012 dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Arena Națională a mai găzduit și patru partide la EURO 2020. Decizia UEFA pune însă municipalitatea în fața unei misiuni importante. Stadionul trebuie adus la nivelul cerut pentru un eveniment internațional de asemenea amploare.

Arena Națională se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive internaționale găzduite de București. Stadionul va trece printr-un amplu program de reabilitare și modernizare înaintea finalei UEFA Europa League din 2028. Primăria Capitalei anunță lucrări la structură și acoperiș, un nou ”videowall”, sisteme moderne pentru transmisii TV și schimbări în zonele destinate echipelor și staff-urilor.

Acoperișul retractabil este una dintre problemele tehnice care au afectat stadionul în ultimii ani. Sistemul a avut probleme serioase în decembrie 2020, când stadionul a fost închis temporar, iar autoritățile au constatat defecțiuni ale mecanismului și lipsa unui contract de mentenanță corectivă.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei și Federația Română de Fotbal au colaborat încă din primăvară la dosarul de candidatură pentru finala din 2028. Municipalitatea și-a asumat inclusiv lucrări de reabilitare și modernizare a stadionului, dar și amenajarea unor spații dedicate suporterilor în București. Printre primele intervenții se află structura și acoperișul Arenei Naționale. Potrivit Primăriei Capitalei, pentru lucrările de proiectare și reparații la structură și acoperiș a fost deja semnat, în septembrie 2026, contractul de achiziție publică.

Se schimbă și „cubul” video de deasupra terenului

O altă schimbare importantă va fi vizibilă chiar în timpul meciurilor. Ecranele LED ale videoubului suspendat deasupra terenului vor fi înlocuite. Primăria urmează să lanseze procedura de achiziție pentru furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a noilor ecrane, precum și pentru platforma de management al conținutului afișat. Este una dintre modernizările care pot schimba radical imaginea stadionului în timpul meciurilor, mai ales în cazul unei finale urmărite de milioane de telespectatori. Primăria Capitalei anunță și modernizarea și upgradarea echipamentelor și sistemelor pentru broadcasting, transmisie TV și media. Vor fi vizate, de asemenea, zonele destinate echipelor: vestiarele, spațiile staffurilor și băncile de rezervă. Obiectivul este ca stadionul să poată răspunde cerințelor tehnice și operaționale impuse de UEFA pentru o finală europeană.

Încă o finală fără metrou la aerogările Băneasa și Otopeni.

Finala nu va fi doar un test pentru Arena Națională. Va fi și un test pentru București. Municipalitatea și-a asumat realizarea unui plan de mobilitate și management urban, cu accent pe traseul dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă și stadion, dar și pe zonele din oraș care vor fi amenajate pentru suporteri. Problema este că, în 2028, Bucureștiul nu va avea încă legătura de metrou până la Aeroportul Otopeni. Magistrala 6, care va avea 14,2 kilometri și 12 stații, este în continuare în construcție, iar estimările actuale indică finalizarea în 2029.

Cu alte cuvinte, finala Europa League din 2028 va pune Bucureștiul în situația de a organiza transportul unui număr foarte mare de suporteri fără ca metroul să ajungă încă la aeroport.

Arena Națională, din nou în centrul fotbalului european

Arena Națională a fost inaugurată în 2011 și a devenit cel mai mare stadion din România. În 2012 a găzduit prima finală Europa League din istoria sa, iar 16 ani mai târziu va reveni în atenția fotbalului european. Finala Europa League din 2012 a adus la București aproximativ 25.000 de turiști străini, potrivit datelor prezentate atunci de Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Aproximativ 10.000 dintre aceștia au fost spanioli, iar hotelurile din Capitală au ajuns la un grad de ocupare de circa 95%.

Arena Națională, cel mai mare stadion al țării a costat 234 milioane de euro. Numai copertina care s-a stricat a costat 20 milioane de euro.