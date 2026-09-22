Mesajul unui fost elev al „Regelui”: „Are puterea să ne ducă pe drumul cel bun”

Publicat la 22.09.2026, 14:02:21

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Gheorghe Hagi este văzut de unul dintre foștii săi elevi drept omul care poate readuce naționala României la un turneu final mondial. Andrei Ciobanu, mijlocașul Oțelului Galați, format la Academia Hagi, spune că actualul selecționer are principiile și experiența necesare pentru a duce „tricolorii” spre Campionatul Mondial din 2030. Ciobanu îl cunoaște pe Hagi încă din perioada în care era junior la Academia de la Ovidiu și spune că filosofia fostului mare internațional român i-a influențat inclusiv stilul de joc. „Gică Hagi poate fi salvatorul echipei naționale. Îl știu pe domnul Hagi foarte bine, are niște principii foarte stricte. Știu cum vede fotbalul față de lume. El vede cu totul altfel fotbalul și cu siguranță are puterea să ne ducă pe drumul cel bun unde fotbalul românesc merită”, a declarat Andrei Ciobanu. Ciobanu încă speră la națională La 28 de ani, mijlocașul Oțelului nu a renunțat la obiectivul de a îmbrăca din nou tricoul echipei naționale. Experiența unor fotbaliști care au ajuns la prima reprezentativă după 30 de ani îi oferă încredere că și el poate primi o convocare.

„Am foarte mulți colegi care au ajuns la echipa națională la 31-32 de ani și care sunt exemple pentru mine. Îmi doresc asta, știu foarte bine cine este acum la echipa națională, îl cunosc foarte bine pe domnul Hagi. Știu ce vrea de la jucători și cred că asta este un atu pentru mine”, a spus fotbalistul. Pentru Ciobanu, relația cu Hagi nu este doar una de fost jucător și antrenor. El spune că principiile învățate la Academia Hagi au rămas parte din modul său de a aborda fotbalul. Amintirea primei întâlniri cu Hagi Una dintre amintirile pe care Ciobanu le păstrează din perioada junioratului este legată de prima sa întâlnire cu Hagi la un antrenament. „Prima dată când m-am întâlnit cu domnul Hagi, țin minte că eram la juniorii, făceam antrenament pe un sintetic de la Ovidiu și a venit îmbrăcat în blugi, în sacou și noi nu prea ne descurcam la centrări. A venit, avea pantofi în picioare și am rămas impresionat pentru că dădea niște centrări perfecte față de noi”, a povestit mijlocașul Oțelului.

Imaginea „Regelui” în blugi și sacou, executând centrări perfecte în fața juniorilor, a rămas astfel una dintre amintirile sale cele mai puternice din perioada petrecută la academie. Hagi l-a învățat să tragă la poartă Ciobanu spune că una dintre calitățile pe care a încercat să și le dezvolte cel mai mult sub îndrumarea lui Hagi a fost șutul de la distanță. „De mic, de la Academia Hagi am lucrat foarte mult pe acest aspect. Mereu încerc să dau la poartă cât mai mult pentru că știu că asta este o calitate principală a mea. Mereu domnul Hagi mi-a spus să am curaj și când sunt liber sau chiar când am adversari în preajma mea să încerc poarta”, a explicat fotbalistul. Este una dintre ideile pe care Hagi le-a transmis constant fotbaliștilor formați la academia sa: curajul de a încerca, inclusiv în situațiile în care există riscul unei execuții ratate. „A fost la nivelul lui Messi și Ronaldo” Și Paul Iacob, colegul lui Ciobanu de la Oțelul, a trecut prin Academia Hagi. Fundașul își amintește emoția întâlnirii cu fostul mare fotbalist și spune că românii nu apreciază întotdeauna la adevărata dimensiune cariera internațională a lui Hagi. „Da, normal, am avut emoții când l-am cunoscut. Dacă stăm să ne gândim, noi românii poate că nu-l apreciem atât de mult pe cât ar trebui. A fost la nivelul lui Messi, lui Ronaldo din ziua de astăzi. Poate că n-a câștigat Balonul de Aur, dar cu siguranță era în top 3-4 jucători ai lumii la vremea lui și cu siguranță că a fost un sentiment foarte, foarte greu de descris. Emoție și, până la urmă, e o legendă a fotbalului cu care nu te întâlnești așa cu una, cu două”, a spus Iacob. Comparația cu Messi și Ronaldo îi aparține lui Paul Iacob și exprimă evaluarea personală a fostului junior al Academiei Hagi asupra statutului pe care „Regele” l-a avut în fotbalul mondial. Generația formată la Ovidiu Pentru fotbaliști precum Ciobanu și Iacob, Hagi nu este doar una dintre marile figuri ale fotbalului românesc, ci omul care le-a influențat direct începuturile în fotbal. Academia de la Ovidiu a devenit în timp una dintre principalele surse de jucători pentru fotbalul românesc. În trecut, printre fotbaliștii formați acolo s-au numărat Ianis Hagi, Răzvan Marin, Florinel Coman, Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău, mai mulți dintre ei ajungând ulterior la echipa națională. O analiză mai veche a generației produse de Academia Hagi evidenția tocmai această legătură dintre activitatea de la Ovidiu și loturile reprezentative ale României. Pentru Andrei Ciobanu, însă, miza este acum mai personală. El speră să prindă din nou lotul naționalei și crede că experiența acumulată în fotbalul românesc, dar și faptul că îl cunoaște foarte bine pe Hagi, îi pot fi avantaje. Iar mesajul său este clar: dacă „Regele” va reuși să construiască o echipă capabilă să ducă România la Mondialul din 2030, foștii săi elevi vor fi printre cei care vor privi această performanță și prin prisma anilor petrecuți la Ovidiu.