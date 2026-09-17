George Țucudean preia imperiul familiei, estimat la 35 de milioane de euro! A murit bunicul fostului jucător al Naționalei, unul dintre marii afaceriști ai Transilvaniei

Publicat la 17.09.2026, 12:01:38

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A murit bunicul lui George Țucudean, unul din afaceriștii de succes din Transilvania, care a construit un adevărat imperiu de afaceri. Nepotul său, fostul fotbalist al naționalei, preia oficial afacerile familiei. Gheorghe Cosma, unul dintre oamenii de afaceri importanți ai Aradului, a murit la vârsta de 86 de ani. De-alungul anilor, acesta a construit un adevărat imperiu în domenii precum industria mobilei, agricultura, zootehnia, industria hotelieră și producția de vin. Afacerile familiei au fost preluate deja de fostul fotbalist. Averea familiei Țucudean a fost estimată la aproximativ 35 de milioane de euro.

Anunțul dispariției lui Gheorghe Cosma a fost făcut inclusiv de nepotul său, George Țucudean (35 ani): „După o viață frumoasă, fericită și plină de împliniri, astăzi, 16 septembrie, Cosma Gheorghe, scumpul nostru soț, tată, bunic și străbunic, a plecat dintre noi”, a transmis familia. „Ai fost pentru familia noastră un sprijin, un exemplu și un om pe care ne-am putut baza întotdeauna. Îți mulțumim pentru dragostea, grija și bunătatea cu care ne-ai înconjurat și pentru tot ceea ce ai construit și ai lăsat în urma ta” Averea familiei Țucudean, estimată la 35 de milioane de euro

Familia lui George Țucudean este cunoscută în special în zona Aradului pentru investițiile dezvoltate de-a lungul mai multor generații iar businessurile sunt răspândite în mai multe domenii. Printre acestea se află industria mobilei, agricultura, zootehnia, domeniul hotelier și producția de vin. Familia deține, printre altele, o podgorie de aproximativ 80 de hectare la Măderat, în județul Arad, dar și o cramă care produce anual în jur de 100.000 de sticle. Vinul a devenit una dintre direcțiile importante ale businessului familiei, iar George Țucudean a ajuns, după retragerea din fotbal, să fie implicat tot mai mult în dezvoltarea acestei afaceri și dezvoltarea unui crame turistice. Fostul atacant al echipei naționale a avut o carieră care l-a purtat atât prin campionatul României, cât și prin fotbalul internațional. A jucat la Standard Liège, Charlton Athletic, Steaua/FCSB, Viitorul și alte echipe din România, iar în 2018 a fost desemnat Jucătorul anului în fotbalul românesc. După încheierea carierei sportive, din motive medicale, fostul atacant s-a întors la Arad și s-a concentrat tot mai mult asupra afacerilor familiei. Gheorghe Cosma (FOTO) a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Arad. A susținut inclusiv fotbalul arădean, domeniu apropiat ulterior și de nepotul său.