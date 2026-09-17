Marica a adus pickleball-ul în România! Sportul care face furori în America și Europa de Vest are acum teren și la București

Un nou sport își face loc în România, după ce pickleball-ul, devenit extrem de popular în Statele Unite și în mai multe țări din Europa de Vest, a fost lansat oficial și la București. „Vinovatul” pentru aducerea acestui sport în România este Ciprian Marica, care a inaugurat primul teren de pickleball la Marica Sport Club.
Ideea a pornit chiar de la oamenii care frecventează clubul. O comunitate numeroasă de americani i-a cerut fostului internațional român să introducă pickleball-ul, iar Marica a descoperit treptat sportul și a decis că merită să-i ofere o șansă și în România.
„E la mare trend în America, am avut solicitări din partea oamenilor, o comunitate destul de mare de americani care ne-au cerut să facem pickleball. La început nu am știut despre ce e vorba, l-am descoperit pe parcurs, am aflat despre el și am zis că trebuie să îl avem”, povestește Ciprian Marica.
Nume mari la lansare
Lansarea oficială de la Marica Sport Club a adunat mai multe nume cunoscute din sportul românesc. Ciprian Marica și Adrian Ilie au lăsat pentru câteva momente fotbalul deoparte și au intrat pe terenul de pickleball, alături de doi parteneri americani.
Pentru Adi Ilie, sportul este deja o nouă provocare, mai ales că fostul fotbalist este pasionat și de padel.
„Adi este un fost sportiv și îi place. Vine și jucăm împreună, mâine avem un meci de padel împreună, dar înainte de padel poate jucăm o jumătate de oră și pickleball”, spune Marica.
Ilie Năstase a tăiat panglica
La inaugurarea terenului a fost prezent și Ilie Năstase, care, alături de Ciprian Marica, a tăiat panglica noului teren.
Fostul mare campion de tenis a testat și el noul sport, dar nu pare să fi fost impresionat de viteza jocului. Pentru un sportiv obișnuit cu tenisul de performanță, pickleball-ul i s-a părut chiar prea lent.
„Pentru mine e puțin lent. Eu, după un meci de pickleball, aș alerga trei ture de stadion ca să îmi fac exercițiile”, a glumit Ilie Năstase.
Pickleball-ul pornește astfel la drum și în România, cu un prim teren inaugurat într-un club care are deja experiență în sporturile cu rachetă. Rămâne de văzut cât de repede va reuși noul fenomen să își formeze propria comunitate și să treacă de la moda importată din America la un sport practicat constant și de români.
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