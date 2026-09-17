Marica a adus pickleball-ul în România! Sportul care face furori în America și Europa de Vest are acum teren și la București

Publicat la 17.09.2026, 11:12:04

Un nou sport își face loc în România, după ce pickleball-ul, devenit extrem de popular în Statele Unite și în mai multe țări din Europa de Vest, a fost lansat oficial și la București. „Vinovatul” pentru aducerea acestui sport în România este Ciprian Marica, care a inaugurat primul teren de pickleball la Marica Sport Club.

Ideea a pornit chiar de la oamenii care frecventează clubul. O comunitate numeroasă de americani i-a cerut fostului internațional român să introducă pickleball-ul, iar Marica a descoperit treptat sportul și a decis că merită să-i ofere o șansă și în România.

„E la mare trend în America, am avut solicitări din partea oamenilor, o comunitate destul de mare de americani care ne-au cerut să facem pickleball. La început nu am știut despre ce e vorba, l-am descoperit pe parcurs, am aflat despre el și am zis că trebuie să îl avem”, povestește Ciprian Marica.

Nume mari la lansare

Lansarea oficială de la Marica Sport Club a adunat mai multe nume cunoscute din sportul românesc. Ciprian Marica și Adrian Ilie au lăsat pentru câteva momente fotbalul deoparte și au intrat pe terenul de pickleball, alături de doi parteneri americani.