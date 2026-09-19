Jean Valvis care revine la Rapid. Multimilionarul, ”regele apelor minerale” negociază până la 20% din club

Publicat la 19.09.2026, 13:15:00

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Jean Valvis, omul de afaceri care a construit branduri puternice pe piața apelor minerale românești, negociază revenirea în Giulești, la aproape două decenii după ce a părăsit clubul. Antreprenorul ar urma să preia un pachet cuprins între 15% și 20% din acțiunile Rapidului. Valvis (72 de ani) se pregătește să revină în acționariatul Rapidului. Omul de afaceri elvețian de origine greacă poartă discuții pentru a intra din nou în structura de conducere a clubului giuleștean, după o absență de aproximativ 17 ani. Informația a fost relatată de presa sportivă, însă nu este însă clar dacă tranzacția va fi oficializată încă din 2026 sau dacă omul de afaceri va începe printr-o sponsorizare consistentă, urmând să devină acționar în 2027. Pentru suporterii Rapidului, numele anteprenorului nu este deloc unul nou. A fost sponsor și acționar al clubului în perioada 2002–2009, într-o perioadă în care principalul acționar era afaceristul George Copos. Valvis a avut atunci planuri importante pentru Rapid. Potrivit informațiilor publicate în presa de specialitate, George Copos îi transmisese că ar putea ajunge să gestioneze clubul, iar omul de afaceri lua în calcul inclusiv construirea unui nou stadion pentru formația giuleșteană. Relația s-a încheiat însă în 2009. După o majorare de capital decisă de George Copos, Valvis a ales să se retragă, considerând prea mare suma pe care trebuia să o investească într-o societate în care nu avea putere de decizie.

Ce procent ar putea primi Jean Valvis Revenirea lui Valvis vine într-un moment în care structura acționariatului Rapidului s-a schimbat semnificativ. Pe 17 august 2026, clubul a anunțat o majorare a capitalului social cu 25 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro. Capitalul social a crescut de la 75 de milioane la 100 de milioane de lei, suma fiind aportată de acționarul majoritar. În urma operațiunii, Dan Șucu a ajuns la 92% din acțiunile Rapidului, în timp ce Victor Angelescu deține 8%. Dacă negocierile cu Jean Valvis se concretizează și acesta primește un pachet de 15% până la 20%, structura acționariatului va fi modificată din nou. În acest moment, însă, nu există un anunț oficial al clubului privind procentul final pe care îl va deține Valvis sau momentul exact al intrării sale în acționariat.

Milionarul care a făcut două tranzacții de zeci de milioane de euro Jean Valvis a realizat unele dintre cele mai cunoscute tranzacții din industria românească de după 1990. Cetățean elvețian de origine greacă, s-a născut la Atena în 1954 și a venit în România la începutul anilor '90. Aici a construit Valvis Holding și a dezvoltat businessuri în industria apei minerale, lactatelor, vinului și agriculturii. Prima mare tranzacție a venit în 2002, când a vândut compania Dorna Apemin către Coca-Cola. Valoarea tranzacției a fost estimată la aproximativ 40 de milioane de euro. Șase ani mai târziu, Valvis a realizat un nou exit important. Grupul LaDorna, businessul său din industria lactatelor, a fost preluat de gigantul francez Lactalis. Tranzacția a fost estimată de presa de specialitate la 70–90 de milioane de euro. În total peste 100 de milioane de euro în tranzacții, fără ca această sumă să reprezinte automat averea personală a antreprenorului. După vânzarea Dorna și LaDorna, Valvis nu a ieșit din industria apelor minerale. Din contră, a revenit pe această piață cu un nou brand. În 2010 a lansat Aqua Carpatica, brand construit în jurul apelor minerale ”premium”. În 2022, PepsiCo a anunțat că va deține 20% din Aqua Carpatica și că va avea drepturi de distribuție pentru brand în România și Polonia, cu posibilitatea extinderii pe alte piețe. Valvis și-a diversificat în timp investițiile și în domeniul vinului, printr-o cunoscut producător, dar și în alte proiecte antreprenoriale. Averea sa este estimată în presa economică la aproximativ 200 de milioane de euro. În 2024, Valvis declara că „îmi curge sânge vișiniu în vene” (FOTO). Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a descris recent relația cu Valvis drept una de apropiere și l-a numit „un vechi prieten”, amintind că omul de afaceri a fost alături de echipă în momente dificile și a oferit inclusiv prime jucătorilor.