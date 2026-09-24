Hagi și „tricolorii”, susținuți de micul campion european de la tenis de masă. Vladimir Filimon, noua stea a familiei care a dat generații de campioni

Publicat la 24.09.2026, 16:00:02

„Ca să ajung pe primul loc, am început să mă antrenez mult mai mult, am învățat să lovesc mai tare și să îmi îmbunătățesc loviturile. Vreau să câștig această competiție de cât mai multe ori”, povestește Vladimir.

Un an mai devreme, la aceeași competiție, terminase pe locul al patrulea. Diferența avea să fie făcută prin muncă.

Puștiul de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța a câștigat competiția de la Schiltigheim, Franța, după o finală în care l-a învins pe belgianul Aiden Cepeda cu 3-0. Înainte de finală, Vladimir trecuse de francezul Nilagnan Lescroart, tot cu 3-0, iar în sferturi îl învinsese pe Hugo Grellier-Coffy cu 3-1.

Are doar 10 ani, dar deja are un palmares care îl scoate în evidență printre cei mai promițători juniori ai tenisului de masă românesc. Vladimir Filimon, nepotul lui Viorel Filimon și fiul antrenorului lotului național de seniori, Andrei Filimon, a cucerit în acest an titlul la U11 la Euro Mini Champ’s și a transformat 2026 într-un sezon plin de medalii.

„Au venit niște copii mici la mine să le dau autografe, pe tricouri, pe lemn și pe foi. Am fost onorat, mi-a plăcut”, povestește micul campion.

După titlul european, surprizele nu s-au terminat. La Campionatele Naționale, Vladimir a urcat din nou pe podium, iar la final a avut parte de o experiență pe care nu o va uita prea curând.

„Când intru la masa de joc, îmi spun că trebuie să joc bine, să stau liniștit, la fiecare punct să nu mă enervez, dar nu prea pot. Când mă enervez, îmi spun în minte că trebuie să mă liniștesc, că se poate mai rău, adică să primesc cartonaș galben”, spune, cu naturalețea unui copil care a început deja să descopere presiunea competiției.

La 10 ani, Vladimir știe deja că tenisul de masă nu înseamnă doar lovituri bune. Înseamnă și controlul emoțiilor, mai ales atunci când fiecare punct poate schimba un meci.

Tatăl, atât de emoționat încât s-a apucat de Lego

La Constanța, Vladimir este pregătit și de tatăl său, Andrei Filimon. Numai că, atunci când fiul său a ajuns să joace finala de la Euro Mini Champ’s, emoțiile au devenit prea mari chiar și pentru un antrenor obișnuit cu marile meciuri.

„Sincer, în timpul meciurilor m-am apucat să fac o mașină din Lego”, povestește Andrei Filimon.

Dincolo de glumă, parcursul lui Vladimir este rezultatul unui proces început în familie, dar fără ca sportul să-i fie impus.

„Dacă lui nu i-ar fi plăcut, degeaba îmi doream eu sau bunicii lui să facă acest sport. Îmi aduc aminte în pandemie a început să joace la masă, să vină la antrenament. A început la București și mergea cam de trei ori pe săptămână, acum am ajuns să facem în fiecare zi, două antrenamente”, spune tatăl său.

Rezultatele arată cât de repede a evoluat. În martie, Vladimir a câștigat aurul la U11 simplu masculin la WTT Youth Contender Panagyurishte.

La Novi Sad, în Serbia, a repetat performanța și a cucerit aurul la U11.

Iar la Linz, în Austria, a urcat din nou pe prima treaptă a podiumului la aceeași categorie.

Campion la tenis de masă, fan al lui Hagi și al „tricolorilor”

Dacă tenisul de masă este pasiunea lui sportivă principală, Vladimir are însă un alt sport pe care îl urmărește cu aceeași energie: fotbalul.

Este fan Real Madrid, dar, când vine vorba despre fotbalul românesc, alegerea este una firească pentru un copil din Constanța.

„Îmi place mult fotbalul, din străinătate țin cu Real Madrid și de la noi cu Farul pentru că sunt din Constanța și îmi place și Gică Hagi. Gică Hagi e antrenorul echipei naționale și nu voi rata niciun meci al României și le țin pumnii jucătorilor”, spune Vladimir.

Pentru micul campion, masa de tenis și terenul de fotbal nu sunt lumi chiar atât de diferite. În ambele cazuri contează concentrarea, reacția rapidă și capacitatea de a nu renunța după un punct pierdut.

Matematica, a doua mare pasiune

La școală, Vladimir nu lasă sportul să ia locul învățăturii. Materia preferată este matematica.

„Îmi plac calculele foarte mult. Îmi plac științele exacte”, spune puștiul.

Mai mult, Vladimir pare să fi devenit și „statisticianul” familiei. Este atent la clasamente și urmărește evoluția jucătorilor români.

„Îmi place foarte mult să fac calcule, să aflu ce jucător român urcă sau coboară din clasament. Mă întreabă tati și îi spun imediat”, povestește el.

2026, anul în care au venit medaliile una după alta

Titlul de la Euro Mini Champ’s este doar una dintre performanțele importante ale sezonului. Federația Română de Tenis de Masă l-a inclus în delegația României la competiția din Franța, iar rezultatul de la Schiltigheim a fost unul dintre cele mai importante ale delegației: aur la U11 masculin.

La competițiile WTT, Vladimir a avut un parcurs la fel de spectaculos.

La Novi Sad a câștigat titlul U11, după o finală dramatică împotriva sârbului Maksim Peto, câștigată cu 3-2. În același turneu, a ajuns până în semifinalele U13, unde a fost învins de Dimitar Dimitrov.

La Panagyurishte a câștigat din nou U11, după o finală încheiată cu 3-0 în fața bulgarului Emil Popov și a obținut bronzul la U13.

La Linz, aurul U11 a completat seria de victorii internaționale.

La competițiile interne, palmaresul este și mai bogat. Vladimir a câștigat medalii la Campionatele Naționale U11 și U13, inclusiv titluri la simplu și în probele pe echipe și dublu.

La U11, a făcut echipă cu Dominic Costea în proba de dublu masculin, iar în competițiile pe echipe a reprezentat LPS „Nicolae Rotaru” Constanța.

A adăugat rezultate și la categoria U13, deși are încă vârsta de U11, ceea ce explică aparițiile sale în competiții cu adversari mai mari.

O dinastie care merge mai departe

Numele Filimon este de mult legat de tenisul de masă românesc. Viorel Filimon este una dintre figurile importante ale acestui sport în România, iar Andrei Filimon continuă activitatea în zona performanței și a lotului național.

Acum, generația următoare își face loc la masa de joc.

Vladimir are 10 ani, este campion european la U11 și a demonstrat deja că poate câștiga turnee internaționale importante. Dar, deocamdată, vorbește despre toate acestea cu entuziasmul unui copil care încă își face timp să urmărească meciurile naționalei, să țină cu Farul și să calculeze cine a mai urcat în clasamentul tenisului de masă.

Iar pentru el, sezonul nu s-a terminat. După un an în care medaliile au venit aproape una după alta, următoarele competiții vor arăta cât de departe poate ajunge noul puști din familia Filimon.