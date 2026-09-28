Roberto Carlos a pierdut 99% din avere într-o noapte: „M-am culcat, iar dimineața am primit o grămadă de documente”

Publicat la 28.09.2026, 13:20:00

Presa internațională estimează pierderea la aproximativ 160 de milioane de euro, însă această sumă nu a fost confirmată oficial de fostul jucător. A fost unul dintre cei mai spectaculoși fundași ai generației sale, a câștigat Cupa Mondială, trei Ligi ale Campionilor și milioane de euro din fotbal și contracte comerciale. La 53 de ani, Roberto Carlos vorbește despre cum s-a dus întreaga avere pe care a strâns-o în carieră ar fi dispărut. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unei apariții la Portugal Football Summit, unde fostul internațional brazilian a vorbit despre viața de după fotbal și despre greșelile financiare pe care le-a făcut. Declarațiile sale au fost preluate de presa sportivă internațională.

Roberto Carlos, una dintre marile legende ale fotbalului brazilian și ale lui Real Madrid, a pierdut 99% din banii câștigați în cariera de fotbalist, în urma unor probleme legate de reprezentanți și de situația familială.

Roberto Carlos spune că problemele au avut legătură cu persoane care i-au gestionat interesele, dar și cu situația sa familială.„Din cauza reprezentanților și a unor probleme familiale, am pierdut 99% din tot ce am câștigat din fotbal”, a povestit fostul fundaș. Momentul în care și-ar fi dat seama de amploarea pierderilor pare desprins dintr-un film. „Într-o zi m-am culcat, iar a doua zi dimineața mi s-au arătat o grămadă de documente despre care nici măcar nu știam că există. În acel moment, am înțeles că pierdusem toată munca vieții mele”, a relatat Roberto Carlos. Declarația este relatată de presa spaniolă, care citează intervenția sa publică. Fostul fotbalist a recunoscut că a făcut greșeli și a transmis un mesaj tinerilor jucători, cărora le recomandă să fie mult mai atenți cu modul în care își administrează banii.

Cifra de 160 de milioane de euro a apărut în relatările unor publicații care au încercat să estimeze averea pierdută pornind de la veniturile pe care Roberto Carlos le-ar fi obținut în carieră.

Roberto Carlos a avut o carieră de excepție. Brazilianul a jucat timp de 11 ani pentru Real Madrid, între 1996 și 2007, perioadă în care a disputat 527 de meciuri oficiale și a câștigat trei Cupe ale Europei, patru titluri în Spania și alte trofee importante. A fost, de asemenea, campion mondial cu Brazilia în 2002 și unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale.

Faima i-a adus și numeroase contracte comerciale. Roberto Carlos spune că s-a gândit încă din perioada în care juca la ceea ce va face după retragerea din fotbal. „Întotdeauna m-am gândit la etapa de după carieră. Este vorba despre construirea unei istorii ca jucător și folosirea imaginii tale”, a explicat el.

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În ciuda problemelor financiare, Roberto Carlos spune că nu a intrat în retragere fără să aibă o strategie pentru viitor. Fostul fundaș a obținut inclusiv licența de director sportiv și a lucrat cu numeroase branduri. Ulterior, cu ajutorul unui prieten și al echipei sale, susține că și-a reorganizat atât viața financiară, cât și pe cea familială. Astăzi, el continuă să fie implicat în fotbal și este ambasador al lui Real Madrid.

Roberto Carlos a rămas în istoria clubului madrilen ca unul dintre cei mai importanți fundași stânga ai echipei. În 11 sezoane la Real Madrid, brazilianul a câștigat trei trofee europene, două Cupe Intercontinentale, patru titluri în La Liga și trei Supercupe ale Spaniei.Una dintre cele mai memorabile seri ale carierei sale a fost finala Champions League din 2002, câștigată de Real Madrid cu 2-1 în fața lui Bayer Leverkusen. Roberto Carlos a contribuit la faza golului decisiv marcat de Zinedine Zidane. Pentru Brazilia, a fost campion mondial în 2002 și a strâns peste 120 de selecții.

Înaintea dezvăluirilor despre situația financiară, Roberto Carlos a trecut și printr-un episod medical care a generat îngrijorare. La sfârșitul lui 2025, fostul fotbalist a fost internat pentru o procedură de inserare a unui cateter. Intervenția, care trebuia să dureze aproximativ 40 de minute, s-a prelungit până la circa trei ore din cauza unor complicații. Ulterior, el a transmis că se simte bine.Roberto Carlos a precizat ulterior că procedura fusese planificată preventiv și că nu suferise un infarct.