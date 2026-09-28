Roberto Carlos a pierdut 99% din avere într-o noapte: „M-am culcat, iar dimineața am primit o grămadă de documente”

Roberto Carlos, una dintre marile legende ale fotbalului brazilian și ale lui Real Madrid, a pierdut 99% din banii câștigați în cariera de fotbalist, în urma unor probleme legate de reprezentanți și de situația familială.
Presa internațională estimează pierderea la aproximativ 160 de milioane de euro, însă această sumă nu a fost confirmată oficial de fostul jucător. A fost unul dintre cei mai spectaculoși fundași ai generației sale, a câștigat Cupa Mondială, trei Ligi ale Campionilor și milioane de euro din fotbal și contracte comerciale. La 53 de ani, Roberto Carlos vorbește despre cum s-a dus întreaga avere pe care a strâns-o în carieră ar fi dispărut. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unei apariții la Portugal Football Summit, unde fostul internațional brazilian a vorbit despre viața de după fotbal și despre greșelile financiare pe care le-a făcut. Declarațiile sale au fost preluate de presa sportivă internațională.
„Am pierdut 99% din tot ce câștigasem”
Roberto Carlos spune că problemele au avut legătură cu persoane care i-au gestionat interesele, dar și cu situația sa familială.„Din cauza reprezentanților și a unor probleme familiale, am pierdut 99% din tot ce am câștigat din fotbal”, a povestit fostul fundaș. Momentul în care și-ar fi dat seama de amploarea pierderilor pare desprins dintr-un film. „Într-o zi m-am culcat, iar a doua zi dimineața mi s-au arătat o grămadă de documente despre care nici măcar nu știam că există. În acel moment, am înțeles că pierdusem toată munca vieții mele”, a relatat Roberto Carlos. Declarația este relatată de presa spaniolă, care citează intervenția sa publică. Fostul fotbalist a recunoscut că a făcut greșeli și a transmis un mesaj tinerilor jucători, cărora le recomandă să fie mult mai atenți cu modul în care își administrează banii.
Cât ar fi pierdut, de fapt, Roberto Carlos
Cifra de 160 de milioane de euro a apărut în relatările unor publicații care au încercat să estimeze averea pierdută pornind de la veniturile pe care Roberto Carlos le-ar fi obținut în carieră.
Roberto Carlos a avut o carieră de excepție. Brazilianul a jucat timp de 11 ani pentru Real Madrid, între 1996 și 2007, perioadă în care a disputat 527 de meciuri oficiale și a câștigat trei Cupe ale Europei, patru titluri în Spania și alte trofee importante. A fost, de asemenea, campion mondial cu Brazilia în 2002 și unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale.
Faima i-a adus și numeroase contracte comerciale. Roberto Carlos spune că s-a gândit încă din perioada în care juca la ceea ce va face după retragerea din fotbal. „Întotdeauna m-am gândit la etapa de după carieră. Este vorba despre construirea unei istorii ca jucător și folosirea imaginii tale”, a explicat el.
Cu ce se ocupă după fotbal faimosul jucător care a jucat în peste 500 de meciuri pentru Real Madrid
În ciuda problemelor financiare, Roberto Carlos spune că nu a intrat în retragere fără să aibă o strategie pentru viitor. Fostul fundaș a obținut inclusiv licența de director sportiv și a lucrat cu numeroase branduri. Ulterior, cu ajutorul unui prieten și al echipei sale, susține că și-a reorganizat atât viața financiară, cât și pe cea familială. Astăzi, el continuă să fie implicat în fotbal și este ambasador al lui Real Madrid.
Roberto Carlos a rămas în istoria clubului madrilen ca unul dintre cei mai importanți fundași stânga ai echipei. În 11 sezoane la Real Madrid, brazilianul a câștigat trei trofee europene, două Cupe Intercontinentale, patru titluri în La Liga și trei Supercupe ale Spaniei.Una dintre cele mai memorabile seri ale carierei sale a fost finala Champions League din 2002, câștigată de Real Madrid cu 2-1 în fața lui Bayer Leverkusen. Roberto Carlos a contribuit la faza golului decisiv marcat de Zinedine Zidane. Pentru Brazilia, a fost campion mondial în 2002 și a strâns peste 120 de selecții.
Înaintea dezvăluirilor despre situația financiară, Roberto Carlos a trecut și printr-un episod medical care a generat îngrijorare. La sfârșitul lui 2025, fostul fotbalist a fost internat pentru o procedură de inserare a unui cateter. Intervenția, care trebuia să dureze aproximativ 40 de minute, s-a prelungit până la circa trei ore din cauza unor complicații. Ulterior, el a transmis că se simte bine.Roberto Carlos a precizat ulterior că procedura fusese planificată preventiv și că nu suferise un infarct.