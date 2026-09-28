Boomul AI se lovește de zidul dobânzilor. Sunt necesare mii de miliarde de dolari pentru centrele de date

Publicat la 28.09.2026, 08:54:14

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani se situează în jurul valorii de 5,17%, cu aproximativ un punct procentual peste nivelul de la începutul anului, potrivit datelor prezentate în materialul CNBC.

J.P. Morgan estimează că investițiile cumulate în centre de date și infrastructura necesară AI ar putea ajunge la aproximativ 5,3 trilioane de dolari până în 2030. O parte semnificativă a acestei sume va trebui finanțată din exterior, inclusiv prin obligațiuni și credit.

Randamentele obligațiunilor americane au urcat la niveluri nemaiîntâlnite de ani buni, iar această evoluție amenință să scumpească puternic finanțarea uriașelor investiții în centre de date și infrastructură AI. În următorii ani, companiile din domeniu ar putea apela la datorii de ordinul trilioanelor de dolari pentru a susține extinderea.

Boomul inteligenței artificiale intră într-o etapă în care nu mai este suficient să găsești tehnologia sau clienții. Trebuie găsiți și banii pentru a construi infrastructura. Iar costul acestora crește rapid.

Banii sunt necesari pentru construirea de centre de date, achiziția de cipuri și servere, infrastructura energetică, rețele și toate celelalte componente care susțin dezvoltarea modelelor AI.

JPMorgan Chase estima în iunie că până în 2030 ar putea fi emise datorii de aproximativ 4.100 de miliarde de dolari asociate investițiilor în inteligența artificială.

Iar necesarul de finanțare al sectorului AI este enorm. J.P. Morgan estimează că doar companiile hyperscaler ar putea ajunge la aproximativ 561 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital în 2026, în timp ce alte estimări indică o nevoie tot mai mare de finanțare prin piețele de obligațiuni și credit privat.

Pentru companiile care trebuie să se împrumute masiv, diferența este importantă. Atunci când dobânda de referință urcă, noile obligațiuni trebuie să ofere investitorilor randamente mai mari pentru a fi atractive.

Presiunea este atât de mare încât finanțarea a devenit o componentă centrală a cursei tehnologice. J.P. Morgan estimează că piața obligațiunilor va avea un rol tot mai important pe măsură ce companiile își majorează investițiile și își folosesc bilanțurile pentru a susține extinderea.

SoftBank acceptă dobânzi de aproape 10%

Un exemplu al costului tot mai ridicat al banilor vine de la SoftBank.

Grupul japonez, unul dintre marii finanțatori ai proiectelor din industria AI, a atras 11,1 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni speculative, iar randamentul pentru una dintre tranșele pe șapte ani a ajuns la 9,75%, potrivit datelor prezentate de CNBC.

Pentru companiile care au nevoie urgentă de capital, problema nu mai este doar cât costă finanțarea, ci dacă își permit să aștepte. În cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI, întârzierea investițiilor poate însemna pierderea unor contracte și a unor cote de piață.

Companiile mici sunt cele mai expuse

Marile companii tehnologice pornesc cu un avantaj important. Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta sau alte grupuri cu ratinguri de credit ridicate se pot împrumuta, în general, la costuri mai mici decât firmele cu bilanțuri fragile.

Situația este diferită pentru companiile mai mici, în special pentru așa-numitele „neoclouds”, care construiesc infrastructură specializată pentru AI și depind într-o măsură mai mare de finanțarea prin datorie.

Riley Thompson, vicepreședinte la Mitsubishi HC Capital America, a declarat pentru CNBC că finanțatorii devin mai selectivi. Potrivit acestuia, dacă anterior piața putea fi interesată de aproximativ 50 de astfel de companii, numărul celor care pot atrage cu adevărat capital ar putea ajunge la aproximativ 20.

CoreWeave simte deja presiunea dobânzilor

CoreWeave, una dintre companiile aflate în centrul boomului infrastructurii AI, avertizează chiar în documentele sale financiare asupra riscului reprezentat de dobânzile mai mari.

Compania estimează că o creștere cu un punct procentual a ratelor ar putea majora cu aproximativ 30 de milioane de dolari cheltuielile sale anuale cu dobânzile, raportat la datoria cu dobândă variabilă existentă la sfârșitul lunii iunie.

În ciuda expunerii la datorie, acțiunile CoreWeave au avansat cu aproape 8% în săptămâna menționată de CNBC. Evoluția arată că investitorii nu consideră, deocamdată, costul mai mare al finanțării un motiv suficient pentru a abandona povestea AI.

Oracle, exemplul celălalt

Oracle oferă însă o imagine diferită. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 7% în săptămâna respectivă și cu circa 30% de la începutul anului, potrivit datelor din material.

Compania a investit masiv în infrastructura necesară pentru AI și s-a folosit inclusiv de piața obligațiunilor pentru a finanța extinderea.

Oracle a transmis, de asemenea, o notificare de „forță majoră” în legătură cu centrul său de date Project Jupiter din New Mexico, potrivit CNBC, deși compania a precizat că proiectul rămâne în grafic.

OpenAI și Anthropic trag după ele întregul sector

În centrul acestei curse se află dezvoltatorii de modele AI precum OpenAI și Anthropic, fiecare evaluată în jurul pragului de 1.000 de miliarde de dolari pe piața privată, potrivit materialului.

În jurul lor se construiește un ecosistem de investiții de sute de miliarde de dolari. Amazon, Google, Meta și Microsoft au anunțat investiții masive în infrastructură, iar cheltuielile sunt așteptate să rămână ridicate și în 2027.

Contractele pe termen lung cu companii precum OpenAI și Anthropic pot face unele proiecte suficient de atractive pentru finanțatori chiar și atunci când costul datoriei crește.

Problema este că infrastructura trebuie construită înainte ca veniturile generate de ea să fie încasate. Cu alte cuvinte, companiile trebuie să plătească astăzi pentru capacitatea AI de care speră să existe cerere suficientă în anii următori.

AI nu rămâne fără bani, dar banii devin mai scumpi

Până acum, piața nu transmite semnalul unei crize de finanțare. Cererea pentru infrastructura AI rămâne puternică, iar J.P. Morgan estimează că investițiile vor continua să crească.

Dar ecuația se schimbă.

Într-un sector în care se vor investi trilioane de dolari, chiar și o creștere relativ modestă a costului capitalului poate însemna zeci de miliarde de dolari în costuri suplimentare pe termen lung.

De aceea, următoarea etapă a cursei AI nu va fi decisă doar de cine construiește cele mai bune modele. Va conta și cine poate găsi suficient capital, la un cost suportabil, pentru a construi centrele de date, rețelele și infrastructura energetică necesare.

Boomul AI are încă acces la bani. Dar, pe măsură ce randamentele obligațiunilor americane rămân ridicate, nota de plată pentru această cursă devine tot mai mare.

Foto: https://www.magnific.com/