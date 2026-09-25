Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2718 lei, franc la 5.5798 lei

Publicat la 26.09.2026, 07:00:00

Vineri, 25 septembrie 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2718 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0052 lei față de joi. Aprecierea leului este modestă, dar reală: cel care schimbă 1.000 de euro primește astăzi cu circa 5 lei mai mult decât ieri. Pe o săptămână, însă, tabloul arată diferit, moneda europeană câștigând 0,22% față de nivelul din urmă cu șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că economiile păstrate în euro și-au conservat valoarea relativă față de leu.

Dolarul american se tranzacționează la 4,6289 lei, iar francul elvețian la 5,5798 lei. Francul rămâne moneda cea mai puternică din coșul valutar urmărit de BNR, cu un diferențial de aproape 33 de bani față de euro, reflectând statutul său de activ refugiu într-un context european în care incertitudinile fiscale și geopolitice nu au dispărut. Dolarul continuă să evolueze sub pragul de 4,7 lei, nivel la care s-a stabilizat în ultimele săptămâni pe fondul unui Fed care și-a temperat semnalele de relaxare monetară.

La Bursa de Valori București datele de închidere detaliate nu sunt disponibile pentru această ediție, însă piața locală de capital a evoluat vineri într-un context regional marcat de precauție înaintea sfârșitului de săptămână. Investitorii au preferat, cel mai probabil, o poziționare defensivă, cu rotații spre sectoarele mai puțin volatile, în condițiile în care volumele de tranzacționare tind să scadă natural în ultima zi a săptămânii. Vom actualiza tabloul complet al câștigătorilor și perdanților de îndată ce datele finale sunt disponibile.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2545 5.2644 5.2745 5.2844 5.2718 17 sept. 18 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept.

Data EUR USD CHF joi, 17 sept. 5.2601 ▼ 4.5844 5.5504 vin., 18 sept. 5.2644 ▲ 4.5839 5.5564 lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728 mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085 mie., 23 sept. 5.2788 ▲ 4.6265 5.6205 joi, 24 sept. 5.2770 ▼ 4.6395 5.6067 vin., 25 sept. ★ 5.2718 ▼ 4.6289 5.5798 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.