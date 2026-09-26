Bulgaria ne dă lecții. Fitch schimbă perspectiva în pozitivă. Ratingul rămâne „BBB+”, iar stabilitatea politică devine un avantaj

Publicat la 26.09.2026, 15:16:59

Bulgaria primește un semnal favorabil din partea agenției Fitch Ratings. Ratingul suveran al țării a fost menținut la „BBB+”, dar perspectiva a fost îmbunătățită de la „stabilă” la „pozitivă”, pe fondul reducerii incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid. Decizia a fost anunțată pe 25 septembrie.

Stabilitatea politică schimbă perspectiva

Fitch consideră că formarea unui guvern cu o majoritate parlamentară clară reduce incertitudinea politică după perioada prelungită de instabilitate guvernamentală din Bulgaria.

Agenția apreciază că această stabilitate poate crea condiții mai bune pentru avansarea reformelor structurale, cu efecte asupra potențialului de creștere economică, prosperității și guvernanței sectorului public.

Perspectiva pozitivă nu înseamnă însă că ratingul Bulgariei a fost deja majorat. Fitch a păstrat calificativul „BBB+”, iar schimbarea perspectivei indică posibilitatea unei îmbunătățiri viitoare dacă evoluțiile economice și instituționale vor confirma așteptările agenției.