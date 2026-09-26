Bulgaria ne dă lecții. Fitch schimbă perspectiva în pozitivă. Ratingul rămâne „BBB+”, iar stabilitatea politică devine un avantaj

Bulgaria primește un semnal favorabil din partea agenției Fitch Ratings. Ratingul suveran al țării a fost menținut la „BBB+”, dar perspectiva a fost îmbunătățită de la „stabilă” la „pozitivă”, pe fondul reducerii incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid. Decizia a fost anunțată pe 25 septembrie.
Stabilitatea politică schimbă perspectiva
Fitch consideră că formarea unui guvern cu o majoritate parlamentară clară reduce incertitudinea politică după perioada prelungită de instabilitate guvernamentală din Bulgaria.
Agenția apreciază că această stabilitate poate crea condiții mai bune pentru avansarea reformelor structurale, cu efecte asupra potențialului de creștere economică, prosperității și guvernanței sectorului public.
Perspectiva pozitivă nu înseamnă însă că ratingul Bulgariei a fost deja majorat. Fitch a păstrat calificativul „BBB+”, iar schimbarea perspectivei indică posibilitatea unei îmbunătățiri viitoare dacă evoluțiile economice și instituționale vor confirma așteptările agenției.
Euro și finanțele publice, principalele atuuri
Ratingul Bulgariei este susținut, potrivit Fitch, de apartenența la Uniunea Europeană și la zona euro, precum și de poziția relativ solidă a finanțelor publice și a contului extern.
Bulgaria a intrat în zona euro la 1 ianuarie 2026, iar Fitch consideră că acest statut contribuie la profilul de credit al țării. Agenția a ridicat anterior ratingul Bulgariei de la „BBB” la „BBB+”, în iulie 2025, în perspectiva adoptării euro.
În același timp, Fitch atrage atenția că economia bulgară se confruntă și cu riscuri. Printre acestea se numără posibilitatea supraîncălzirii economiei, politica fiscală prociclică, inflația ridicată și deficitele de cont curent.
Economia Bulgariei crește mai repede decât zona euro
Un alt argument important este ritmul de creștere economică.
Fitch estimează că economia Bulgariei a crescut cu aproximativ 3% anual începând din 2024, un ritm considerabil peste media zonei euro, situată în jurul valorii de 1%.
Agenția estimează însă o încetinire graduală a ritmului de creștere, până la aproximativ 2,4% în 2028, pe măsură ce cererea internă se temperează, iar exporturile ar urma să aibă o contribuție mai importantă la creșterea economică.
Bulgaria, într-o poziție diferită față de România
Decizia Fitch atrage atenția și asupra importanței stabilității politice în relația dintre ratingul suveran și perspectivele economice.
În cazul Bulgariei, agenția leagă explicit reducerea incertitudinii politice de posibilitatea accelerării reformelor și de îmbunătățirea perspectivei de rating. În plus, țara beneficiază deja de apartenența la zona euro.
Ratingul „BBB+” este cu două trepte peste nivelul „BBB-” atribuit României de Fitch. Pentru România, problema consolidării fiscale, stabilitatea politică și capacitatea de a menține reformele reprezintă în continuare elemente urmărite îndeaproape de agențiile de rating.
Fitch arată, în cazul Bulgariei, că avantajele finanțelor publice și ale apartenenței la UE și zona euro sunt contrabalansate de riscurile macroeconomice. Prin urmare, perspectiva pozitivă nu este un cec în alb, ci reflectă așteptarea că stabilitatea politică poate permite continuarea reformelor și consolidarea profilului economic al țării.
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