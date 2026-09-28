Bursa cade, România se împrumută tot mai scump. Piețele sancționează incertitudinea politică

Publicat la 28.09.2026, 18:02:21

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Bursa de Valori București (BVB) începe săptămâna sub presiune, iar costul finanțării României continuă să urce. Indicele BET a coborât luni, 28 septembrie, cu 2,21%, în timp ce randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a ajuns în zona de 7,7%. Mișcările apar cu două zile înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în condițiile în care PSD și-a reconfirmat decizia de a nu susține cabinetul. Presiunea nu este însă exclusiv rezultatul evoluțiilor politice interne. Piețele europene sunt afectate de creșterea randamentelor obligațiunilor, de temerile privind inflația și de perspectiva unor dobânzi mai ridicate, pe fondul tensiunilor geopolitice și al prețurilor energiei. Randamentul la 10 ani a crescut cu 80 de puncte de bază într-o lună Pentru România, evoluția obligațiunilor este unul dintre cele mai importante semnale de urmărit. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a urcat cu aproximativ 80 de puncte de bază în ultima lună și a atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel din ultimul an. Pe piața secundară, BVB afișa luni randamente ridicate pentru mai multe emisiuni în lei ale Ministerului Finanțelor, inclusiv titluri cu maturități în 2030-2036. Evoluția prețurilor obligațiunilor și a randamentelor reflectă presiunea existentă pe piața datoriei suverane.

Un randament mai mare înseamnă, în termeni simpli, că statul trebuie să ofere investitorilor o remunerație mai ridicată pentru a se finanța. Efectul nu se vede instantaneu în dobânda fiecărui credit din economie, dar, dacă nivelurile ridicate se mențin, costul de refinanțare al datoriei publice poate crește. Bursa reacționează înaintea votului din Parlament Scăderea de luni a indicelui BET vine într-o perioadă în care investitorii urmăresc atent formarea noului guvern. PSD a anunțat că nu va vota Cabinetul Mureșan, ceea ce menține incertitudinea privind obținerea majorității parlamentare. Votul de învestitură este programat miercuri, 30 septembrie, în plenul Parlamentului. Pentru piețe, problema nu este doar numele viitorului premier, ci mai ales capacitatea noului executiv de a continua măsurile de consolidare fiscală și de a transmite un mesaj de predictibilitate către investitori.

Într-o economie în care deficitul bugetar și costurile de finanțare sunt deja urmărite atent de piețele internaționale, incertitudinea politică poate deveni un factor suplimentar de presiune. România nu este singura piață sub presiune Contextul extern complică și mai mult situația. În ultimele săptămâni, randamentele obligațiunilor au crescut în mai multe economii importante, pe fondul temerilor privind inflația și al perspectivei unor dobânzi mai ridicate. În Germania, randamentele obligațiunilor au urcat la niveluri care nu au mai fost întâlnite de mai mulți ani. În august, randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani ajunsese la cel mai ridicat nivel din 2011, în timp ce în alte piețe europene randamentele au atins maxime multianuale. În SUA, randamentele titlurilor de Trezorerie au urcat, la rândul lor, la niveluri care au readus în discuție maximele din ultimii aproape 20 de ani. Reuters a legat această evoluție de îngrijorările privind inflația și perspectivele fiscale. Tensiunile din Orientul Mijlociu au amplificat problema prin presiunea asupra prețurilor energiei. Petrolul mai scump poate alimenta inflația, ceea ce complică deciziile băncilor centrale și reduce spațiul pentru relaxarea politicii monetare. Investitorii devin mai selectivi Săptămâna 21-25 septembrie s-a încheiat la București cu evoluții mixte și cu un volum de tranzacționare ușor mai ridicat. Unele acțiuni din sectorul energetic și sanitar au atras interes, în timp ce alte companii au înregistrat corecții. Noua sesiune de tranzacționare arată însă că volatilitatea nu a dispărut. Scăderea BET de luni indică o piață în care investitorii sunt mai atenți la riscuri și mai selectivi în alegerea plasamentelor. În același timp, presiunea de pe piața obligațiunilor este poate mai importantă decât mișcarea de o zi a bursei. Pentru România, costul la care statul se poate împrumuta este direct legat de percepția investitorilor asupra riscului, de evoluția dobânzilor internaționale și de credibilitatea politicilor fiscale. Miercuri vine testul politic Votul pentru Guvernul Mureșan va avea loc miercuri, iar rezultatul poate clarifica una dintre principalele necunoscute ale pieței: dacă România va avea un executiv cu suficient sprijin parlamentar pentru a continua politica fiscală anunțată. Până atunci, piețele transmit deja un mesaj prin prețuri: incertitudinea are un cost. La București, acesta se vede simultan în două locuri - la bursă, unde acțiunile scad, și pe piața datoriei, unde randamentele rămân ridicate. Evoluția următoare va depinde atât de rezultatul votului de învestitură, cât și de ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale.