Curs BNR valabil 29 septembrie 2026: Euro urcă la 5.2786 lei. Cât costă un dolar

Publicat la 28.09.2026, 13:30:27

Banca Națională a României a publicat luni, 28 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru marți, 29 septembrie 2026. Euro a urcat ușor față de ziua precedentă, ajungând la 5,2786 lei, cu 0,0068 lei mai mult decât cursul anterior, ceea ce reprezintă o creștere de 0,13%. Dolarul american este cotat la 4,6397 lei, lira sterlină la 6,1522 lei, iar francul elvețian la 5,5823 lei.

Variația de astăzi a euro este una modestă și nu semnalează o schimbare de tendință îngrijorătoare. Concret, pentru un român care cumpără sau vinde sume în euro, diferența față de cursul de ieri este de aproximativ 7 bani la fiecare 1.000 de euro, impact practic nesemnificativ pentru tranzacțiile obișnuite. Cei care au credite în euro sau plătesc chirii și facturi indexate la moneda europeană nu vor resimți nicio presiune suplimentară din această mișcare.

Pe piețele valutare internaționale, leul rămâne relativ stabil față de principalele monede, într-un context în care investitorii urmăresc evoluția politicii monetare a Băncii Centrale Europene și indicatorii macroeconomici din zona euro. BNR continuă să gestioneze lichiditatea din piața interbancară astfel încât fluctuațiile cursului să se mențină în limite controlate, fără șocuri bruște pentru populație sau mediul de afaceri.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2786 ▲ +0.0068 +0.13% USD Dolar american 4.6397 ▲ +0.0108 +0.23% GBP Liră sterlină 6.1522 ▲ +0.0240 +0.39% CHF Franc elvețian 5.5823 ▲ +0.0025 +0.04% HUF Forint maghiar (100) 1.4350 ▼ -0.0001 -0.73% JPY Yen japonez (100) 2.9553 ▲ +0.0003 +0.92% PLN Zlot polonez 1.2058 ▲ +0.0009 +0.07% CZK Coroană cehă 0.2163 ▼ -0.0001 -0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 29 septembrie 2026.