Wall Street intră într-o săptămână de foc. Dobânzile, petrolul și inflația pot schimba direcția bursei americane

Publicat la 28.09.2026, 12:08:57

Raliul tehnologic nu înseamnă însă că presiunile macroeconomice au dispărut.

Revenirea a fost alimentată în special de sectorul tehnologic. AMD, Nvidia, Intel și Micron au fost printre companiile care au susținut puternic piața, iar AMD a depășit pentru prima dată pragul unei capitalizări bursiere de 1.000 de miliarde de dolari.

Săptămâna 21–25 septembrie a fost una în care investitorii au revenit spre acțiunile legate de inteligența artificială. S&P 500 a câștigat aproximativ 1,2%, Dow Jones a urcat cu circa 0,3%, iar Nasdaq Composite a avansat cu peste 2%.

Bursa americană a încheiat săptămâna trecută pe creștere, dar în spatele recordurilor de pe Nasdaq se acumulează tot mai multe semnale contradictorii. Acțiunile din tehnologie și sectorul semiconductorilor au revenit puternic, în timp ce randamentele obligațiunilor americane și prețul petrolului rămân suficient de ridicate pentru a pune presiune pe evaluările de pe Wall Street.

Federal Reserve a majorat în septembrie rata fondurilor federale cu 0,25 puncte procentuale, până la intervalul 3,75%–4%. A fost prima majorare a dobânzii de referință din 2023.

Aici apare una dintre marile contradicții ale momentului: Wall Street cumpără din nou acțiuni AI, în timp ce piața obligațiunilor transmite un mesaj mai prudent.

Pe piața obligațiunilor, situația a fost mai complicată. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani a urcat cu aproximativ 15 puncte de bază pe parcursul săptămânii, până în zona de 5,11%. Randamentele mai mari înseamnă costuri de finanțare mai ridicate și pot reduce atractivitatea acțiunilor, în special a companiilor de tehnologie cu evaluări ridicate.

Începutul săptămânii trecute a fost marcat de o scădere importantă a petrolului, Brent coborând temporar sub pragul de 100 de dolari pe baril. Mișcarea a contribuit la relaxarea presiunilor asupra burselor și a oferit acțiunilor de tehnologie un nou impuls.

Acum, atenția se mută către datele economice care vor determina următoarea decizie a băncii centrale americane.

Principalul punct de interes va fi indicele Personal Consumption Expenditures, indicatorul de inflație urmărit îndeaproape de Fed. Datele pentru august sunt programate pentru 30 septembrie, iar piețele urmăresc în special dacă presiunile asupra prețurilor continuă să se intensifice.

În prezent, piețele estimează aproximativ 70% probabilitate pentru o nouă majorare de 0,25 puncte procentuale în octombrie, potrivit datelor de piață citate în ultimele zile.

Prin urmare, o inflație mai ridicată decât se anticipează ar putea pune din nou presiune pe obligațiuni și pe acțiunile cu evaluări mari.

Săptămâna care poate schimba narațiunea de pe Wall Street

Calendarul economic pentru perioada 28 septembrie–2 octombrie este extrem de încărcat.

Marți sunt programate datele privind locurile de muncă disponibile și încrederea consumatorilor americani. Miercuri vine PCE, unul dintre cei mai importanți indicatori pentru politica monetară, alături de datele finale privind PIB-ul SUA din trimestrul al doilea.

Tot miercuri, Micron Technology își va publica rezultatele financiare. Pentru investitori, raportarea are o importanță aparte deoarece cererea pentru memorii este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.

Joi vine raportul ISM Manufacturing, iar vineri este programat raportul oficial privind piața muncii din SUA, inclusiv rata șomajului, salariul mediu pe oră și Non-Farm Payrolls. Calendarul oficial al ISM confirmă publicarea indicatorului manufacturier la începutul lunii.

Practic, într-un interval de numai câteva zile, investitorii vor primi răspunsuri la trei întrebări esențiale: cât de puternică este economia americană, cât de persistentă este inflația și cât de mult mai poate interveni Fed prin dobânzi.

Inteligența artificială ține bursa în picioare

În timp ce macroeconomia devine mai dificilă, povestea AI continuă să alimenteze apetitul pentru acțiunile tehnologice.

AMD a trecut pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare, iar acțiunile producătorilor de semiconductori au avut una dintre cele mai puternice evoluții ale săptămânii. Nasdaq a ajuns chiar la un nou record în debutul săptămânii, susținut de AMD, Intel și alte companii din zona AI.

Problema este că avansul devine tot mai concentrat într-un număr relativ mic de companii. Lărgimea pieței este, prin urmare, un indicator important de urmărit: cu cât mai puține acțiuni susțin creșterea indicilor, cu atât piața poate deveni mai sensibilă la rezultatele și perspectivele câtorva giganți tehnologici.

Asta face ca rezultatele financiare din trimestrul al treilea să fie aproape la fel de importante ca datele macroeconomice.

AI are nevoie de bani. Banii devin mai scumpi

În spatele entuziasmului pentru inteligența artificială se află însă o problemă structurală: investițiile necesare sunt uriașe.

Centrele de date, cipurile, rețelele și infrastructura energetică necesară dezvoltării AI presupun cheltuieli de capital de ordinul trilioanelor de dolari. O parte tot mai mare a acestei expansiuni trebuie finanțată prin piețele de obligațiuni și credit.

Aici dobânzile ridicate devin relevante. Pentru marile companii tehnologice, cu bilanțuri solide și acces facil la finanțare, costul suplimentar poate fi gestionabil. Pentru companiile mai mici din infrastructura AI, situația poate fi diferită.

Cu alte cuvinte, boomul AI nu este amenințat neapărat de lipsa cererii, ci poate fi testat de prețul capitalului necesar pentru a susține această cerere.

Wall Street intră într-o săptămână în care cifrele vor conta mai mult decât povestea

Până acum, investitorii au reușit să împace două narațiuni aparent contradictorii: o economie americană încă solidă și o bursă care continuă să cumpere povestea inteligenței artificiale, chiar într-un mediu cu dobânzi ridicate.

Săptămâna aceasta va arăta cât de sustenabilă este această combinație.

Inflația PCE, piața muncii, industria manufacturieră și rezultatele Micron vor oferi fiecare câte o piesă din puzzle. În paralel, petrolul și randamentele obligațiunilor vor rămâne doi dintre cei mai importanți indicatori ai presiunilor financiare.

Pentru Wall Street, miza nu este doar dacă economia americană crește. Întrebarea este dacă poate continua să crească suficient de repede fără ca inflația și costul banilor să forțeze Federal Reserve să mențină sau să majoreze din nou dobânzile.

Iar pentru piața care a ajuns să depindă tot mai mult de câteva nume din tehnologie și de promisiunea profiturilor generate de AI, diferența dintre aceste două scenarii poate fi foarte importantă.