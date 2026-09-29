Bursa cade și azi. BET a pierdut peste 15% în șase săptămâni

Publicat la 29.09.2026, 18:03:54

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Bursa de Valori București (BVB) continuă corecția, iar distanța față de maximul istoric din august se adâncește. Indicele BET a coborât marți, 29 septembrie, cu 0,61%, până la 30.829,30 de puncte, după prăbușirea de 2,21% înregistrată în ședința precedentă. Raportat la maximul istoric de închidere atins pe 19 august, când BET ajunsese la 36.487,21 de puncte, indicele principal al Bursei a pierdut 5.657,91 puncte, adică 15,5%. De la record la o corecție de două cifre Diferența este cu atât mai vizibilă cu cât recordul din 19 august venea după o perioadă de creștere puternică. În acea ședință, BET avansase cu 0,67%, iar indicele sectorului energetic și al utilităților, BET-NG, urcase cu 0,95%. Rulajul total al pieței de acțiuni depășise 103,6 milioane de lei. La mai puțin de șase săptămâni distanță, imaginea este radical diferită. BET se află cu peste 15% sub recordul de închidere din august, iar corecția s-a adâncit rapid în ultimele ședințe.

Pragul de 10% sub maxim este important pentru investitori, deoarece indică o corecție semnificativă față de vârful anterior. Piața a intrat în această zonă încă din septembrie, iar reculul s-a accentuat spre finalul lunii. Două zile consecutive pe roșu Marți, BET a pierdut încă 0,61%, până la 30.829,30 de puncte. Scăderea vine după ședința de luni, când principalul indice al BVB s-a prăbușit cu 2,21%, până la 31.018,23 de puncte, potrivit datelor BVB. Astfel, în numai două ședințe, BET a coborât cu aproape 2,8%. Mișcarea este importantă nu doar prin amplitudinea ei zilnică, ci mai ales prin faptul că se produce după o perioadă în care investitorii au împins indicele la niveluri record. Costul finanțării României crește Corecția de la BVB se suprapune peste o perioadă de presiune pe piața titlurilor de stat. Randamentul obligațiunilor României pe 10 ani a urcat în zona de 7,7%, ceea ce înseamnă că statul trebuie să plătească mai mult pentru a se împrumuta pe termen lung.

În plan intern, incertitudinea politică este urmărită îndeaproape de investitori, mai ales înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan. PSD și-a reconfirmat decizia de a nu susține cabinetul, ceea ce menține incertitudinea asupra formării unei majorități parlamentare. Totuși, evoluția Bursei nu poate fi pusă exclusiv pe seama politicii românești. Piețele europene sunt, la rândul lor, afectate de creșterea randamentelor obligațiunilor, de temerile privind inflația, de perspectiva unor dobânzi mai ridicate și de tensiunile geopolitice care mențin presiunea asupra prețurilor energiei. Ce s-a întâmplat cu avansul spectaculos din prima parte a anului Prăbușirea de după 19 august nu șterge însă performanța acumulată anterior. BET venise după o perioadă excepțională de creștere și, chiar și după corecția actuală, comparația cu începutul anului trebuie făcută separat de comparația cu maximul istoric. Tocmai această succesiune explică amploarea mișcării actuale: după ce prețurile acțiunilor au urcat puternic și au dus BET la un nou record, piața trece acum printr-o reevaluare. Investitorii pun din nou în balanță rezultatele companiilor, costul banilor, perspectivele economiei și riscul asociat României.