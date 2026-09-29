Curs BNR valabil 30 septembrie 2026: 1 euro = 5.2780 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 29.09.2026, 13:30:25

Banca Națională a României a publicat marți, 29 septembrie 2026, cursul de schimb valutar valabil pentru miercuri, 30 septembrie 2026. Euro se tranzacționează la 5,2780 RON, în scădere marginală față de ziua precedentă cu 0,0006 lei, adică aproximativ 0,01%. Dolarul american este cotat la 4,6568 RON, lira sterlină la 6,1594 RON, iar francul elvețian la 5,5793 RON.

Variația înregistrată astăzi la cursul euro este practic nesemnificativă pentru buzunarul românilor. O scădere de șase sutimi de ban nu produce nicio diferență perceptibilă pentru cei care schimbă valută, plătesc rate la credite în euro sau fac cumpărături online în moneda europeană. Stabilitatea leului față de euro se menține, cel puțin pentru această zi, în parametri normali.

Cursul BNR nu reflectă prețul la care băncile sau casele de schimb vând sau cumpără valută, ci reprezintă un curs de referință calculat pe baza tranzacțiilor de pe piața interbancară din ziua anterioară publicării. Diferența față de cursul comercial efectiv poate varia între câteva bani și câteva zeci de bani, în funcție de instituție și de tipul tranzacției.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2780 ▼ -0.0006 -0.01% USD Dolar american 4.6568 ▲ +0.0171 +0.37% GBP Liră sterlină 6.1594 ▲ +0.0072 +0.12% CHF Franc elvețian 5.5793 ▼ -0.0030 -0.05% HUF Forint maghiar (100) 1.4352 ▲ +0.0000 +0.01% JPY Yen japonez (100) 2.9573 ▲ +0.0000 +0.07% PLN Zlot polonez 1.2071 ▲ +0.0013 +0.11% CZK Coroană cehă 0.2161 ▼ -0.0002 -0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 30 septembrie 2026.