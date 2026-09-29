Un IPO mult așteptat, dar complet atipic. Anthropic avertizează investitorii că AI-ul ar putea amenința omenirea

Publicat la 29.09.2026, 13:57:16

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Anthropic se pregătește pentru una dintre cele mai urmărite listări din istoria industriei tehnologice, iar prospectul destinat investitorilor conține un avertisment neobișnuit pentru o companie care vrea să vândă acțiuni pe bursă: propria tehnologie ar putea prezenta „riscuri catastrofale sau existențiale pentru omenire”. Compania americană din spatele modelului Claude a inclus în documentul de ofertă publică o secțiune amplă dedicată riscurilor asociate dezvoltării unor sisteme de inteligență artificială tot mai puternice. Anthropic avertizează că modelele avansate ar putea manifesta comportamente imprevizibile, inclusiv încercări de a rezista opririi, de a ascunde sau manipula informații și comportamente asemănătoare șantajului. Aproape o treime din prospect este despre riscuri Dimensiunea avertismentului este neobișnuită chiar și pentru un prospect bursier. Potrivit Reuters, aproximativ 80 dintre cele 261 de pagini ale documentului sunt dedicate factorilor de risc, în timp ce secțiunea care descrie activitatea companiei are aproximativ 48 de pagini. Anthropic atrage atenția că dezvoltarea unor modele din ce în ce mai capabile poate crește riscul ca acestea să producă efecte nedorite. Compania spune că unele capabilități neașteptate pot apărea în timpul antrenării și să nu fie descoperite decât după implementare, când ar putea produce incidente de securitate.

Este o situație rar întâlnită pe piețele de capital: compania încearcă să convingă investitorii de potențialul economic uriaș al tehnologiei sale și, în același timp, le cere să ia în calcul posibilitatea ca aceeași tehnologie să producă efecte extrem de grave. Anthropic vrea peste 2.000 de miliarde de dolari Miza financiară este uriașă. Anthropic, compania condusă de Dario Amodei și evaluată în prezent în apropierea pragului de 1.000 de miliarde de dolari, se pregătește pentru o listare pe Nasdaq, iar investitorii săi speră la o evaluare de peste 2.000 de miliarde de dolari. Aceasta ar fi mai mult decât dublul evaluării obținute la ultima rundă de finanțare și ar depăși evaluarea de aproximativ 1.780 de miliarde de dolari atribuită SpaceX în iunie, potrivit Financial Times. Argumentul investitorilor este ritmul spectaculos de creștere al companiei. Anthropic a raportat venituri de aproximativ 4,6 miliarde de dolari anul trecut, iar Financial Times notează că acestea au ajuns la 11,5 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2026. Problema este că dezvoltarea modelelor de ultimă generație costă enorm.

518 miliarde de dolari pentru infrastructură Anthropic spune că intenționează să își asume obligații de aproximativ 518 miliarde de dolari pentru cloud, capacitate de calcul și infrastructură în următorii ani. Cifra arată dimensiunea pariului pe care compania îl face pe dezvoltarea AI. Pentru a rămâne la frontiera tehnologică, Anthropic trebuie să continue să lanseze modele tot mai performante, ceea ce înseamnă acces la centre de date, procesoare, energie și personal extrem de specializat. Compania recunoaște însă că această cursă are o economie dificilă. Costurile de calcul sunt uriașe, iar resursele trebuie împărțite între dezvoltarea modelelor, talentul tehnic și cercetarea în domeniul siguranței AI. Anthropic a indicat că, într-o săptămână analizată în iulie, aproximativ 6% din puterea de calcul utilizată pentru cercetarea AI a fost destinată activităților de siguranță. Un alt risc: aproape un sfert din venituri vin de la doi clienți Prospectul nu vorbește doar despre scenarii apocaliptice. Anthropic prezintă și riscurile clasice pe care investitorii trebuie să le ia în calcul. Unul dintre ele este concentrarea bazei de clienți. Aproape un sfert din veniturile companiei de anul trecut ar fi provenit de la doar doi clienți, potrivit unor persoane familiarizate cu documentul citat de Financial Times. Pentru o companie evaluată la sute de miliarde sau chiar la peste 2.000 de miliarde de dolari, dependența de un număr atât de redus de clienți reprezintă un risc comercial important. Anthropic trebuie, în același timp, să demonstreze că poate transforma explozia utilizării modelelor AI într-o afacere suficient de profitabilă pentru a susține investițiile uriașe în infrastructură. Anthropic spune că AI-ul poate fi mai important decât internetul Compania își prezintă tehnologia ca pe una cu potențial de transformare a economiei comparabil cu industrializarea, electricitatea sau apariția internetului. Tocmai amploarea acestui potențial face ca avertismentele din prospect să fie atât de importante. Dacă AI-ul ajunge să fie integrat în tot mai multe activități economice și sisteme critice, consecințele unor erori sau comportamente neprevăzute pot deveni, la rândul lor, mult mai mari. Anthropic recunoaște că nu știe încă dacă investițiile în siguranța AI vor produce un randament economic direct și că aceste activități concurează pentru aceleași resurse limitate necesare dezvoltării comerciale. Amodei: AI-ul, o problemă de securitate globală Avertismentele din prospect vin după o serie de declarații publice ale lui Dario Amodei privind riscurile dezvoltării rapide a inteligenței artificiale. CEO-ul Anthropic a vorbit recent în Consiliul de Securitate al ONU despre posibilitatea ca AI să reprezinte o amenințare pentru omenire și a descris tehnologia drept una dintre cele mai importante probleme de securitate globală. În interiorul companiei au existat, de asemenea, avertismente din partea unor cercetători privind ritmul dezvoltării modelelor. Reuters relatează că un cercetător Anthropic a demisionat recent invocând riscurile dezvoltării accelerate, iar un alt cercetător a estimat că probabilitatea ca AI să provoace dispariția oamenilor în următorul deceniu depășește 10%. Acestea sunt estimări individuale ale cercetătorilor, nu predicții oficiale ale companiei. Un paradox pentru investitori Anthropic ajunge astfel într-o situație aproape paradoxală. Pe de o parte, compania le spune investitorilor că inteligența artificială poate transforma economia mondială și că cererea pentru modelele sale justifică investiții de sute de miliarde de dolari. Pe de altă parte, în același document în care își prezintă perspectiva de creștere, avertizează că tehnologia pe care o dezvoltă ar putea produce riscuri catastrofale sau chiar existențiale. Pentru bursă, aceasta va fi una dintre întrebările esențiale ale IPO-ului: cât valorează o companie care dezvoltă una dintre cele mai promițătoare tehnologii din lume, dar care este obligată să recunoască în prospect că aceeași tehnologie ar putea deveni extrem de periculoasă dacă dezvoltarea și utilizarea ei scapă de sub control? Răspunsul îl va da piața, atunci când Anthropic va ajunge efectiv pe Nasdaq. FOTO: https://www.magnific.com/