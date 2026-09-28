ROBOR și IRCC în octombrie 2026: cât plătești acum la rata creditului

Publicat la 28.09.2026, 17:46:00

Tradus în bani: la un credit ipotecar de 300.000 de lei pe 30 de ani, cu o marjă a băncii de 2%, rata crește cu aproximativ 2 lei pe lună , de la circa 2.110 la 2.112 lei.

IRCC, indicele după care se calculează dobânda la majoritatea creditelor noi luate de persoane fizice, este 5,57% pentru trimestrul octombrie-decembrie 2026. Valoarea corespunde mediei indicelui zilnic din aprilie-iunie. În vară a fost 5,56%. Diferența e de o sutime de procent.

Cine are un credit în lei cu dobândă variabilă se uită în fiecare trimestru la două cifre: ROBOR și IRCC. De ele depinde cât plătești lunar la bancă. Vestea din toamna asta e simplă: nu se schimbă aproape nimic. Dar merită să te uiți puțin mai departe, pentru că semnalele pentru începutul lui 2027 nu mai sunt la fel de liniștite.

Perioada în care se aplică IRCC Rata la 300.000 lei, 30 de ani, marjă 2% Ianuarie - martie 2026 5,68% ~2.135 lei Aprilie - iunie 2026 5,58% ~2.114 lei Iulie - septembrie 2026 5,56% ~2.110 lei Octombrie - decembrie 2026 5,57% ~2.112 lei

Pe tot anul, rata a scăzut cu aproximativ 23 de lei pe lună. Nu e o revoluție, dar e bani înapoi în buget.

De ce IRCC se mișcă atât de încet

IRCC nu se schimbă zilnic în contractul tău. Banca Națională calculează în fiecare zi o valoare, apoi face media pe un trimestru întreg, iar media se aplică în creditele oamenilor cu o întârziere de aproximativ două trimestre. De aceea IRCC „vine din urmă”: ce se întâmplă azi pe piață se vede în rata ta abia peste câteva luni.

Asta e și avantajul, și dezavantajul lui. Te protejează de salturile bruște, dar nici nu scade repede când dobânzile coboară.

Ce spune valoarea zilnică despre ianuarie

IRCC-ul care se va aplica de la 1 ianuarie 2027 este media valorilor zilnice din iulie-septembrie. Aproape tot trimestrul, indicele zilnic a stat între 5,51% și 5,62%, adică foarte aproape de nivelul de acum. Așa că, dacă nu apare o surpriză, rata din ianuarie ar trebui să rămână practic aceeași.

Semnul de întrebare apare abia la final de septembrie. Pe 24 și 25 septembrie, indicele zilnic a sărit brusc la 5,82%, apoi 5,84%. Două zile nu schimbă media unui trimestru întreg, dar dacă nivelul se menține în toamnă, se va vedea în ratele din aprilie 2027. Pentru comparație, la un IRCC de 5,84%, rata la creditul de 300.000 de lei ar fi cu aproximativ 56 de lei mai mare pe lună decât acum. E un scenariu, nu o prognoză.

ROBOR la 3 luni: 5,97%

ROBOR contează în continuare pentru cei care au credite mai vechi, luate înainte de 2019, și pentru firme. Dacă vrei să înțelegi pe larg cum se formează, citește cum funcționează ROBOR și de ce contează pentru creditul tău. Pe 28 septembrie, ROBOR la 3 luni era 5,97%, după ce urcase în trei ședințe la rând săptămâna trecută, de la 5,84%. Pare mult, dar comparația cu anul trecut schimbă perspectiva:

Indice 26 septembrie 2025 28 septembrie 2026 ROBOR 1 lună 6,07% 5,92% ROBOR 3 luni 6,52% 5,97% ROBOR 6 luni 6,67% 6,04% ROBOR 12 luni 6,85% 6,09%

Pentru un credit de 200.000 de lei rămas de plată pe 20 de ani, cu ROBOR la 3 luni și o marjă de 2%, rata e acum de circa 1.669 lei. Acum un an era de circa 1.738 lei. Adică aproape 70 de lei mai puțin pe lună.

Foto: Pexels

ROBOR sau IRCC: ce ai tu în contract?

IRCC a fost introdus în 2019 și a înlocuit ROBOR pentru creditele noi în lei, cu dobândă variabilă, acordate persoanelor fizice. Cine avea deja credit pe ROBOR a putut cere trecerea la IRCC. Mulți n-au făcut-o.

La nivelurile de acum, IRCC e mai mic decât ROBOR la 3 luni (5,57% față de 5,97%). La același credit de 200.000 de lei pe 20 de ani, diferența e de aproximativ 50 de lei pe lună în favoarea IRCC. Înainte să ceri trecerea, verifică însă ce marjă îți propune banca pentru noul indice. O marjă mai mare poate anula câștigul.

Ce poți face acum

Uită-te în contract sau în aplicația băncii ce indice ai și care e marja.

Dacă ai ROBOR, cere băncii o simulare cu IRCC, cu marja exactă, înainte să semnezi ceva.

Dacă te gândești la o rambursare anticipată, calculează dinainte. Cu ratele stabile acum, nu e nicio grabă, dar nici nu e cazul să aștepți scăderi mari în lunile următoare.

Vrei să vezi exact cât te costă creditul tău? Folosește calculatorul de credit money.ro.

Calculele sunt orientative și nu includ comisioane, asigurări sau alte costuri din contract. Surse: BNR (valori zilnice IRCC și ROBOR), cursbnr.ro, Financiarul.ro, Economedia.

Foto copertă: Pexels.