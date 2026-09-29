Titluri de stat în toamna 2026: ultimele zile pentru Tezaur și ce dobânzi a dat Fidelis

Publicat la 29.09.2026, 10:23:24

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Titlurile de stat au devenit, în ultimii ani, locul în care o mulțime de români își țin economiile. Motivul e simplu: dobânzi mai mari decât la majoritatea depozitelor, fără impozit și cu statul drept garant. Toamna asta nu face excepție, dar are un termen de care trebuie să ții cont: ediția Tezaur în curs se închide chiar în zilele următoare. Tezaur: până la 7,15%, dar termenul e aproape Ministerul Finanțelor a lansat pe 7 septembrie ediția Tezaur pentru septembrie-octombrie 2026, cu dobânzi mai mici decât în edițiile anterioare. Am scris despre de ce statul vrea să se împrumute mai ieftin de la populație. Conform ordinului oficial de emisiune, dobânzile sunt: Maturitate Dobândă pe an Câștig pe an la 10.000 lei Scadența 1 an 6,20% 620 lei 6 octombrie 2027 3 ani 6,75% 675 lei 6 octombrie 2029 5 ani 7,15% 715 lei 6 octombrie 2031 Dobânda se plătește o dată pe an, nu se capitalizează. La 10.000 de lei puși pe 5 ani, încasezi 715 lei în fiecare an, adică 3.575 de lei în total, plus suma inițială la final. Atenție la termene. Ultima zi oficială este vineri, 2 octombrie, dar nu pentru toată lumea:

La ghișeele Trezoreriei: până pe 2 octombrie.

până pe 2 octombrie. Online, prin Spațiul Privat Virtual (ANAF): până joi, 1 octombrie, la miezul nopții.

până joi, 1 octombrie, la miezul nopții. Online, prin ghiseul.ro: până miercuri, 30 septembrie.

până miercuri, 30 septembrie. La Poștă: până pe 1 octombrie în orașe și până pe 30 septembrie la sate. Suma minimă este de 1 leu la Trezorerie și la Poștă. Pe ghiseul.ro, o subscriere trebuie să fie de cel puțin 1.000 de lei și de cel mult 200.000 de lei pentru fiecare tip de titlu. Fidelis: până la 7,50% în lei și 6,30% în euro Fidelis este celălalt program de titluri de stat pentru populație. Pașii de cumpărare sunt explicați în ghidul nostru ce sunt titlurile de stat Fidelis și cum le cumperi. Se cumpără prin bănci și brokeri, iar titlurile sunt apoi listate la Bursa de Valori București, deci pot fi vândute înainte de scadență. Ultima ediție, cea din 4-11 septembrie, a avut următoarele dobânzi, conform termenilor finali aprobați de Ministerul Finanțelor: Titlu Monedă Maturitate Dobândă pe an R2809A lei 2 ani 6,30% R2809B (donatori de sânge) lei 2 ani 7,30% R3009A lei 4 ani 6,90% R3609A lei 10 ani 7,50% R2909AE euro 3 ani 4,00% R2909BE (donatori de sânge) euro 3 ani 5,00% R3609AE euro 10 ani 6,30% Ediția din septembrie a strâns circa 850 de milioane de lei, mai puțin decât cea anterioară. Ministerul organizează Fidelis aproape în fiecare lună, iar noua ediție se anunță de obicei cu câteva zile înainte. Dobânzile se pot schimba de la o ediție la alta. Foto: Pexels Tezaur sau Fidelis? Diferența nu e atât în dobândă, cât în felul în care vrei să ai acces la bani.

Tezaur e mai simplu: îl cumperi de la Trezorerie, de la Poștă sau online, fără cont la bancă sau la broker. E potrivit pentru cine vrea să pună banii deoparte și să nu se mai gândească la ei până la scadență.

e mai simplu: îl cumperi de la Trezorerie, de la Poștă sau online, fără cont la bancă sau la broker. E potrivit pentru cine vrea să pună banii deoparte și să nu se mai gândească la ei până la scadență. Fidelis cere un cont la o bancă sau la un broker intermediar, dar titlurile se pot vinde pe bursă înainte de scadență. Prețul de vânzare depinde însă de piață și poate fi mai mic decât ai plătit. Fidelis are și variante în euro. Cât câștigi, de fapt Dobânzile nu sunt impozitate. Prospectul oficial Tezaur o spune explicit, cu trimitere la articolul 93 din Codul fiscal. Asta le face mai atractive decât un depozit bancar cu aceeași dobândă, unde plătești impozit pe câștig. Dar nu uita de inflație. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a fost de 6,17% în august 2026. Un Tezaur pe 5 ani la 7,15% îți aduce, în termeni reali, cam un punct procentual peste creșterea prețurilor, dacă inflația rămâne la nivelul de acum. Un titlu pe un an la 6,20% abia ține pasul cu scumpirile. Titlurile de stat îți protejează economiile, dar nu te îmbogățesc. Ce să verifici înainte să cumperi Pune doar bani de care nu ai nevoie până la scadență. La Tezaur nu ai piață pe care să vinzi.

Compară maturitatea cu planurile tale. Dobânda mai mare pe 5 sau 10 ani nu merită dacă ai nevoie de bani peste un an.

Dacă ai credit cu dobândă variabilă, compară: o rambursare anticipată poate aduce mai mult decât 7% pe an. Poți face calculul în calculatorul de credit money.ro. Surse: Ministerul Finanțelor (Ordinul nr. 1192/2026 privind prospectul Tezaur septembrie-octombrie 2026 și Ordinul nr. 1178/2026 privind termenii finali Fidelis septembrie 2026), BNR, Bursa.ro. Calculele sunt orientative. Foto copertă: Pexels. Despre autor Redacția Money.ro Money.ro este publicația românească dedicată economiei personale, piețelor financiare și lumii afacerilor. Scriem despre banii tăi - cum îi câștigi, cum îi investești și cum îi protejezi - cu acuratețea unui ziar financiar și claritatea unui prieten care înțelege piețele. Fondat în 2006, Money.ro ajunge lunar la sute de mii de cititori care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu economia României și a lumii, dincolo de jargonul tehnic.