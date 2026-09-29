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Titluri de stat în toamna 2026: ultimele zile pentru Tezaur și ce dobânzi a dat Fidelis

Publicat la 29.09.2026, 10:23:24

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Titluri de stat în toamna 2026: ultimele zile pentru Tezaur și ce dobânzi a dat Fidelis
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Titlurile de stat au devenit, în ultimii ani, locul în care o mulțime de români își țin economiile. Motivul e simplu: dobânzi mai mari decât la majoritatea depozitelor, fără impozit și cu statul drept garant. Toamna asta nu face excepție, dar are un termen de care trebuie să ții cont: ediția Tezaur în curs se închide chiar în zilele următoare.

Tezaur: până la 7,15%, dar termenul e aproape

Ministerul Finanțelor a lansat pe 7 septembrie ediția Tezaur pentru septembrie-octombrie 2026, cu dobânzi mai mici decât în edițiile anterioare. Am scris despre de ce statul vrea să se împrumute mai ieftin de la populație. Conform ordinului oficial de emisiune, dobânzile sunt:

Maturitate Dobândă pe an Câștig pe an la 10.000 lei Scadența
1 an6,20%620 lei6 octombrie 2027
3 ani6,75%675 lei6 octombrie 2029
5 ani7,15%715 lei6 octombrie 2031

Dobânda se plătește o dată pe an, nu se capitalizează. La 10.000 de lei puși pe 5 ani, încasezi 715 lei în fiecare an, adică 3.575 de lei în total, plus suma inițială la final.

Atenție la termene. Ultima zi oficială este vineri, 2 octombrie, dar nu pentru toată lumea:

Suma minimă este de 1 leu la Trezorerie și la Poștă. Pe ghiseul.ro, o subscriere trebuie să fie de cel puțin 1.000 de lei și de cel mult 200.000 de lei pentru fiecare tip de titlu.

Fidelis: până la 7,50% în lei și 6,30% în euro

Fidelis este celălalt program de titluri de stat pentru populație. Pașii de cumpărare sunt explicați în ghidul nostru ce sunt titlurile de stat Fidelis și cum le cumperi. Se cumpără prin bănci și brokeri, iar titlurile sunt apoi listate la Bursa de Valori București, deci pot fi vândute înainte de scadență. Ultima ediție, cea din 4-11 septembrie, a avut următoarele dobânzi, conform termenilor finali aprobați de Ministerul Finanțelor:

Titlu Monedă Maturitate Dobândă pe an
R2809Alei2 ani6,30%
R2809B (donatori de sânge)lei2 ani7,30%
R3009Alei4 ani6,90%
R3609Alei10 ani7,50%
R2909AEeuro3 ani4,00%
R2909BE (donatori de sânge)euro3 ani5,00%
R3609AEeuro10 ani6,30%

Ediția din septembrie a strâns circa 850 de milioane de lei, mai puțin decât cea anterioară. Ministerul organizează Fidelis aproape în fiecare lună, iar noua ediție se anunță de obicei cu câteva zile înainte. Dobânzile se pot schimba de la o ediție la alta.

Mâini care pun monede într-un borcan de sticlă
Foto: Pexels

Tezaur sau Fidelis?

Diferența nu e atât în dobândă, cât în felul în care vrei să ai acces la bani.

Cât câștigi, de fapt

Dobânzile nu sunt impozitate. Prospectul oficial Tezaur o spune explicit, cu trimitere la articolul 93 din Codul fiscal. Asta le face mai atractive decât un depozit bancar cu aceeași dobândă, unde plătești impozit pe câștig.

Dar nu uita de inflație. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a fost de 6,17% în august 2026. Un Tezaur pe 5 ani la 7,15% îți aduce, în termeni reali, cam un punct procentual peste creșterea prețurilor, dacă inflația rămâne la nivelul de acum. Un titlu pe un an la 6,20% abia ține pasul cu scumpirile. Titlurile de stat îți protejează economiile, dar nu te îmbogățesc.

Ce să verifici înainte să cumperi

Surse: Ministerul Finanțelor (Ordinul nr. 1192/2026 privind prospectul Tezaur septembrie-octombrie 2026 și Ordinul nr. 1178/2026 privind termenii finali Fidelis septembrie 2026), BNR, Bursa.ro. Calculele sunt orientative. Foto copertă: Pexels.

Despre autor

Redacția Money.ro

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