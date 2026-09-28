Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2786 lei, franc la 5.5823 lei

Publicat la 29.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat luni, 28 septembrie 2026, un curs de 5,2786 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0068 lei față de vineri. Variația pare mică în termeni absoluți, însă acumulată pe șapte zile lucrătoare depășește un sfert de procent, ceea ce înseamnă că un român care economisește în lei și cumpără euro periodic plătește treptat mai mult pentru aceeași sumă în monedă europeană. Cine a amânat schimbul valutar săptămâna trecută a pierdut câteva zeci de lei la fiecare mie de euro.

Dolarul american se tranzacționează la 4,6397 lei, iar francul elvețian la 5,5823 lei, moneda elvețiană rămânând cea mai scumpă din coșul valutar de referință al BNR. Diferența dintre cursul franc-leu și cursul euro-leu reflectă statutul tradițional al francului ca activ refugiu, menținut la un nivel ridicat în contextul incertitudinilor care au marcat piețele europene în ultimele luni. Dolarul, la rândul său, continuă să fie influențat de așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale americane.

Pe piața de capital de la București, datele detaliate privind cele mai mari creșteri și scăderi ale sesiunii de luni nu sunt disponibile la această oră. Bursa de Valori București a evoluat în ultimele săptămâni sub influența combinată a rezultatelor financiare trimestriale ale companiilor listate și a apetitului pentru risc al investitorilor regionali. Presiunile valutare și contextul macroeconomic intern rămân variabile cheie pentru investitorii care monitorizează titlurile denominate în lei.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2601 5.2677 5.2755 5.2831 5.2786 18 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept. 28 sept.

Data EUR USD CHF vin., 18 sept. 5.2644 ▲ 4.5839 5.5564 lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728 mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085 mie., 23 sept. 5.2788 ▲ 4.6265 5.6205 joi, 24 sept. 5.2770 ▼ 4.6395 5.6067 vin., 25 sept. 5.2718 ▼ 4.6289 5.5798 lun., 28 sept. ★ 5.2786 ▲ 4.6397 5.5823 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

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