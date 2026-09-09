Bursa de la București se prăbușește, leul scade, petrolul e tot mai scump

Publicat la 09.09.2026, 18:01:26

Bursa de Valori București (BVB) pare în continuă cădere. Încă o zi ”roșie”, iar de data aceasta pierderile se adâncesc. Toți indicii sunt pe minus, în frunte cu BET - indicele principal al Bursei de Valori București, care închide ziua de miercuri, 9 septembrie, cu un minus de 1,71%. Contextul internațional nefavorabil - prețul barilului de petrol a trecut de 100 de dolari - dar și cel local ar putea fi cauza acestei prăbușiri. Se mai poate observa o lichiditate scăzută, ceea ce poate fi interpretat ca prudență din partea investitorilor.

Și leul a pierdut azi în fața monedei europene. Euro a urcat față de ziua anterioară, ajungând la 5,2542 lei, cu 0,0019 lei mai mult, adică o creștere de 0,04%. Deși variația este minusculă, ea confirmă o tendință de apreciere moderată a monedei europene în raport cu leul.

Prețul petrolului Brent a trecut miercuri de pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din luna iulie, pe fondul escaladării tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Piața se teme că extinderea conflictului dintre SUA și Iran ar putea afecta din nou transporturile de petrol din regiune și ar putea transforma scumpirea țițeiului dintr-un episod temporar într-o problemă structurală pentru economia mondială.