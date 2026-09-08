Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2523 lei. Transgaz a pierdut 2.31% pe BVB

Publicat la 09.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat marți, 8 septembrie 2026, un curs de 5,2523 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0015 lei față de ședința anterioară. Mișcarea este minoră în termeni absoluți, dar confirmă o presiune constantă asupra leului. Pentru un român care ține economii în euro sau plătește rate într-o astfel de monedă, fiecare fracțiune de leu contează pe termen lung, chiar dacă pe o săptămână întreagă moneda unică s-a depreciat cu 0,12% față de leu.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5224 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,5739 lei, rămânând cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință. Francul elvețian continuă să funcționeze ca monedă-refugiu în perioadele în care investitorii europeni caută stabilitate, ceea ce explică nivelul său ridicat față de leu. Cei cu credite în franci resimt în continuare povara unui curs consistent mai mare decât cel al euro.

Pe Bursa de Valori București, ziua a fost dominată de scăderi. Transgaz a pierdut 2,31%, iar BRD și Electrica au cedat 2,14%, respectiv 1,72%, posibil pe fondul unor presiuni din sectorul energetic și al incertitudinilor privind marjele din utilities. Banca Transilvania a coborât și ea cu 1,42%, continuând o perioadă dificilă pentru acțiunile bancare. Singura notă pozitivă a venit de la Fondul Proprietatea, care a avansat cu 1,36%, beneficiind probabil de interesul investitorilor pentru portofolii diversificate de active listate.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2485 5.2526 5.2568 5.2609 5.2523 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept. 07 sept. 08 sept.

Data EUR USD CHF lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 mie., 2 sept. 5.2555 ▼ 4.5412 5.5726 joi, 3 sept. 5.2536 ▼ 4.5266 5.5922 vin., 4 sept. 5.2524 ▼ 4.5199 5.5832 lun., 7 sept. 5.2508 ▼ 4.5182 5.5848 mar., 8 sept. ★ 5.2523 ▲ 4.5224 5.5739 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație FP Fondul Proprietatea 0.60 ▲ 1.36% H2O Hidroelectrica 184.80 ▼ 0.11% TEL Transelectrica 99.80 ▼ 0.20% SNP OMV Petrom 1.22 ▼ 0.81% TGN Transgaz 88.70 ▼ 2.31% BRD BRD Groupe Société Générale 34.25 ▼ 2.14% EL Electrica 51.50 ▼ 1.72% TLV Banca Transilvania 35.98 ▼ 1.42% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.