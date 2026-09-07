Curs BNR valabil 8 septembrie 2026: 1 euro = 5.2508 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 07.09.2026, 13:30:28

Banca Națională a României a publicat luni, 7 septembrie 2026, cursul de schimb valabil pentru marți, 8 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2508 lei, în scădere ușoară față de ziua anterioară, cu 0,0016 lei, adică o depreciere de 0,03% a monedei europene în raport cu leul. Dolarul american se tranzacționează la 4,5182 lei, lira sterlină la 6,1159 lei, iar francul elvețian la 5,5848 lei.

Variația înregistrată astăzi la cursul euro este minimă și nu produce efecte practice semnificative pentru cetățeni sau companii. Cei care efectuează schimburi valutare, plătesc rate în euro sau derulează tranzacții comerciale cu parteneri din zona euro vor constata că prețurile rămân practic la același nivel ca în zilele precedente. O astfel de stabilitate a cursului poate fi interpretată ca un semn al echilibrului temporar dintre cererea și oferta de valută de pe piața interbancară.

În context mai larg, leul continuă să evolueze într-un interval relativ îngust față de principalele valute, fără oscilații bruște care să semnaleze presiuni speculative sau turbulențe externe majore. BNR monitorizează în permanență evoluțiile pieței valutare și intervine atunci când variațiile riscă să depășească praguri care ar putea afecta stabilitatea macroeconomică. Cursul afișat de bancă este unul de referință, iar la casele de schimb și bănci comerciale, ratele aplicate diferă în funcție de comisioane și marje proprii.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2508 ▼ -0.0016 -0.03% USD Dolar american 4.5182 ▼ -0.0017 -0.04% GBP Liră sterlină 6.1159 ▲ +0.0024 +0.04% CHF Franc elvețian 5.5848 ▲ +0.0016 +0.03% HUF Forint maghiar (100) 1.4502 ▲ +0.0000 +0.26% JPY Yen japonez (100) 2.9252 ▲ +0.0004 +1.29% PLN Zlot polonez 1.2188 ▲ +0.0020 +0.16% CZK Coroană cehă 0.2170 ▼ -0.0001 -0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 8 septembrie 2026.