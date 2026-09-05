Olanda își mută aurul din SUA și Canada. 86 de tone de rezerve, relocate pe fondul tensiunilor geopolitice

Publicat la 05.09.2026, 12:50:00

Banca centrală a Olandei a luat o decizie în contextul geopolitic actual. 86 de tone de aur din rezervele țării au fost mutate din Statele Unite și Canada mai aproape, la Londra. Motivul invocat de instituție este nevoia ca aurul să poată fi mobilizat cât mai rapid în cazul unei crize.

Nu este vorba despre o schimbare a cantității totale de aur deținute de Olanda, ci despre locul în care sunt păstrate rezervele. Decizia vine într-un moment în care tensiunile geopolitice determină tot mai multe instituții să acorde o atenție sporită modului în care sunt păstrate și pot fi accesate rezervele strategice. Explicația oferită de banca centrală olandeză- aurul depozitat la Londra poate fi tranzacționat și mobilizat mai rapid decât cel păstrat la New York sau Ottawa. Iar, în cazul unei situații de criză, accesul rapid la rezerve poate deveni esențial.„Astfel, DNB le poate mobiliza cel mai rapid într-o situație de criză”, a transmis banca.

Olaf Sleijpen, președintele DNB, a explicat că instituția nu pornește de la premisa că va trebui să folosească aurul, dar vrea să fie pregătită. „Presupunem că nu va fi niciodată nevoie să folosim aurul, dar este totuși necesar să ne consolidăm reziliența și gradul de pregătire”, a declarat acesta.