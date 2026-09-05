Olanda își mută aurul din SUA și Canada. 86 de tone de rezerve, relocate pe fondul tensiunilor geopolitice

Banca centrală a Olandei a luat o decizie în contextul geopolitic actual. 86 de tone de aur din rezervele țării au fost mutate din Statele Unite și Canada mai aproape, la Londra. Motivul invocat de instituție este nevoia ca aurul să poată fi mobilizat cât mai rapid în cazul unei crize.
Nu este vorba despre o schimbare a cantității totale de aur deținute de Olanda, ci despre locul în care sunt păstrate rezervele. Decizia vine într-un moment în care tensiunile geopolitice determină tot mai multe instituții să acorde o atenție sporită modului în care sunt păstrate și pot fi accesate rezervele strategice. Explicația oferită de banca centrală olandeză- aurul depozitat la Londra poate fi tranzacționat și mobilizat mai rapid decât cel păstrat la New York sau Ottawa. Iar, în cazul unei situații de criză, accesul rapid la rezerve poate deveni esențial.„Astfel, DNB le poate mobiliza cel mai rapid într-o situație de criză”, a transmis banca.
Olaf Sleijpen, președintele DNB, a explicat că instituția nu pornește de la premisa că va trebui să folosească aurul, dar vrea să fie pregătită. „Presupunem că nu va fi niciodată nevoie să folosim aurul, dar este totuși necesar să ne consolidăm reziliența și gradul de pregătire”, a declarat acesta.
Olanda deține peste 600 de tone de aur
La sfârșitul anului 2025, Olanda deținea 612,4 tone de aur, evaluate la aproximativ 72,2 miliarde de euro, potrivit datelor DNB. Înaintea transferului, distribuția rezervelor era următoarea:31,3% din aur era păstri at la New York/ 19,7% la Ottawa/ 18,1% la Londra și 30,8% ”acasă”. Londra a devenit principalul centru extern de depozitare a aurului olandez. Operațiunea nu a însemnat transportarea fizică a tuturor celor 86 de tone de aur. DNB precizează că transferul a fost realizat printr-o combinație de operațiuni de cumpărare și vânzare și transport fizic.
Peste 27 de tone de aur fizic au fost transportate din Statele Unite și Canada în orașul olandez Zeist. Ulterior, o cantitate echivalentă de aur a fost mutată din Zeist la Londra. Metoda a avut un avantaj important- lingourile nu au trebuit să fie topite și refăcute.
De ce contează locul unde este ținut aurul
Aurul nu este doar o rezervă financiară. În perioade de incertitudine, este considerat și un activ strategic, care poate fi vândut sau folosit ca garanție. Londra este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru tranzacționarea aurului. Prin mutarea unei părți din rezerve aici, banca centrală olandeză urmărește să reducă timpul necesar pentru transformarea aurului în lichiditate, dacă situația ar impune-o. Decizia Olandei nu înseamnă că banca centrală renunță la Statele Unite sau Canada.
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