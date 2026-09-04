Trei zile de ”verde” au fost de ajuns pentru Bursa de Valori București (BVB) în această săptămână. Vineri, 4 septembrie, bursa a reintrat pe minus, nu foarte pronunțat dar relevant pentru investitori. Contextul politic și economic local - de exemplu, șeful Dacia România a avurt azi un mesaj extrem de dur la adresa guvernanților, iar pe de altă parte carburanții au ajuns la prețuri uriașe - trag în jos bursa de la București. Însă chiar și așa, la nivelul anului 2026, indicele principal BET încă are creștere de peste 40%.
Trei zile a ținut ”minunea”. Bursa de la București a intrat din nou pe roșu
Publicat la 04.09.2026, 18:01:24
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