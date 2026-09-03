Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2536 lei. Transelectrica a urcat 3.96% pe BVB

Publicat la 04.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat joi, 3 septembrie 2026, un curs de 5,2536 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0019 lei față de ședința anterioară. Leul câștigă teren în raport cu moneda europeană, iar față de acum șapte zile lucrătoare euro s-a depreciat cu 0,10% în raport cu moneda națională. Pentru un român care economisește în euro sau urmărește să facă o achiziție importantă denominată în valută europeană, mișcarea este marginală, dar confirmă o tendință de stabilitate controlată a leului în această perioadă.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5266 lei, iar francul elvețian la 5,5922 lei. Diferența dintre cursul francului și cel al euro reflectă prima de siguranță pe care piețele o atribuie în continuare monedei elvețiene, percepută tradițional ca refugiu în momente de incertitudine macroeconomică în zona euro. Cei care au credite în franci sau economii în dolari nu au motive de îngrijorare imediată, cursurile rămânând într-un interval previzibil.

Pe Bursa de Valori București, cea mai importantă mișcare a zilei a venit din sectorul energetic. Transelectrica a avansat cu 3,96%, cel mai probabil pe fondul unor așteptări legate de ajustări tarifare sau de evoluția cererii de transport de energie electrică, în timp ce Electrica a urcat cu 1,18%, iar Romgaz a câștigat 0,81%. BRD Groupe Société Générale a crescut cu 2,62%, semn că sectorul bancar atrage interes din partea investitorilor. În sens opus, Nuclearelectrica a coborât cu 1,10%, o corecție posibil tehnică după o perioadă de apreciere, iar One United Properties a pierdut 0,60%.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2520 5.2548 5.2577 5.2605 5.2536 26 aug. 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept.

Data EUR USD CHF mie., 26 aug. 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 mie., 2 sept. 5.2555 ▼ 4.5412 5.5726 joi, 3 sept. ★ 5.2536 ▼ 4.5266 5.5922 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație TEL Transelectrica 99.80 ▲ 3.96% BRD BRD Groupe Société Générale 35.30 ▲ 2.62% EL Electrica 51.40 ▲ 1.18% SNG Romgaz 17.52 ▲ 0.81% SNN Nuclearelectrica 62.80 ▼ 1.10% ONE One United Properties 33.40 ▼ 0.60% SNP OMV Petrom 1.20 – 0.00% DIGI Digi Communications 64.00 – 0.00% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.