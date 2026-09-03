money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2536 lei. Transelectrica a urcat 3.96% pe BVB

Publicat la 04.09.2026, 07:00:00

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2536 lei. Transelectrica a urcat 3.96% pe BVB

Banca Națională a României a afișat joi, 3 septembrie 2026, un curs de 5,2536 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0019 lei față de ședința anterioară. Leul câștigă teren în raport cu moneda europeană, iar față de acum șapte zile lucrătoare euro s-a depreciat cu 0,10% în raport cu moneda națională. Pentru un român care economisește în euro sau urmărește să facă o achiziție importantă denominată în valută europeană, mișcarea este marginală, dar confirmă o tendință de stabilitate controlată a leului în această perioadă.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5266 lei, iar francul elvețian la 5,5922 lei. Diferența dintre cursul francului și cel al euro reflectă prima de siguranță pe care piețele o atribuie în continuare monedei elvețiene, percepută tradițional ca refugiu în momente de incertitudine macroeconomică în zona euro. Cei care au credite în franci sau economii în dolari nu au motive de îngrijorare imediată, cursurile rămânând într-un interval previzibil.

Pe Bursa de Valori București, cea mai importantă mișcare a zilei a venit din sectorul energetic. Transelectrica a avansat cu 3,96%, cel mai probabil pe fondul unor așteptări legate de ajustări tarifare sau de evoluția cererii de transport de energie electrică, în timp ce Electrica a urcat cu 1,18%, iar Romgaz a câștigat 0,81%. BRD Groupe Société Générale a crescut cu 2,62%, semn că sectorul bancar atrage interes din partea investitorilor. În sens opus, Nuclearelectrica a coborât cu 1,10%, o corecție posibil tehnică după o perioadă de apreciere, iar One United Properties a pierdut 0,60%.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2520 5.2548 5.2577 5.2605 5.2536 26 aug. 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept.
DataEURUSDCHF
mie., 26 aug. 5.2589 4.5077 5.6086
joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046
vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194
lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071
mar., 1 sept. 5.2575 4.5331 5.5996
mie., 2 sept. 5.2555 4.5412 5.5726
joi, 3 sept. 5.2536 4.5266 5.5922

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
TEL Transelectrica 99.80 ▲ 3.96%
BRD BRD Groupe Société Générale 35.30 ▲ 2.62%
EL Electrica 51.40 ▲ 1.18%
SNG Romgaz 17.52 ▲ 0.81%
SNN Nuclearelectrica 62.80 ▼ 1.10%
ONE One United Properties 33.40 ▼ 0.60%
SNP OMV Petrom 1.20 – 0.00%
DIGI Digi Communications 64.00 – 0.00%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

Depozit la termen sau cont de economii în 2026? Unde câștigi mai mult la 10.000, 50.000 și 100.000 de lei
Piețe financiare

Depozit la termen sau cont de economii în 2026? Unde câștigi mai mult la 10.000, 50.000 și 100.000 de lei

Dobânda reală: cum afli dacă banii tăi chiar cresc
Piețe financiare

Dobânda reală: cum afli dacă banii tăi chiar cresc

Curs BNR valabil 4 septembrie 2026: 1 euro = 5.2536 lei. Leul câștigă ușor teren
Piețe financiare

Curs BNR valabil 4 septembrie 2026: 1 euro = 5.2536 lei. Leul câștigă ușor teren

Petrolul, la îndemâna micilor investitori. Cu 860 de dolari poți cumpăra un contract futures pe 10 barili
Piețe financiare

Petrolul, la îndemâna micilor investitori. Cu 860 de dolari poți cumpăra un contract futures pe 10 barili

Cum investești la BVB dacă ești începător
Piețe financiare

Cum investești la BVB dacă ești începător