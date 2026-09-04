Depozit la termen sau cont de economii în 2026? Unde câștigi mai mult la 10.000, 50.000 și 100.000 de lei

Publicat la 04.09.2026, 06:02:00

La un depozit la termen , alegi o perioadă prestabilită – de exemplu, trei, șase, nouă sau 12 luni. În schimbul faptului că păstrezi banii până la scadență, banca îți oferă o dobândă stabilită la constituirea depozitului.

Cele două produse bancare au un obiectiv comun: să îți păstreze banii și să îți plătească dobândă. Diferența este modul în care poți folosi banii și dobânda pe care o primești.

Depozit la termen vs. cont de economii. Pentru românii care au bani puși deoparte, alegerea produsului în care își țin economiile poate face diferența între câteva sute și câteva mii de lei câștigați într-un an. În septembrie 2026, unele depozite în lei oferă dobânzi de peste 7% pe an, în timp ce anumite conturi de economii vin cu randamente mai mici, dar permit accesul rapid la bani.

Piața bancară este în continuare competitivă. La începutul lunii august, cele mai bune oferte pentru depozitele în lei ajungeau la 7% pe an pentru anumite scadențe. În clasamentele din piață apăreau printre ofertele competitive TBI Bank, ProCredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Patria Bank, Salt Bank și Libra Internet Bank.

Pe scurt, depozitul oferă de obicei un randament mai mare, iar contul de economii oferă flexibilitate .

Un cont de economii îți permite, în general, să ai acces mai ușor la bani. Poți alimenta contul și poți retrage bani fără să aștepți scadența unui depozit. Dobânda este însă, de regulă, mai mică și poate fi variabilă.

În septembrie, în funcție de perioada aleasă, există oferte care depășesc 7%. De exemplu, unele comparații de piață indică dobânzi de până la 7,15% pentru termene sub 12 luni și până la 7,50% pentru anumite depozite pe 24 de luni.

Dobânda exactă depinde însă de bancă, termen, suma depusă și condițiile ofertei. Unele bănci oferă dobânzi mai mari doar pentru bani noi, pentru clienți noi sau pentru depozite constituite online.

Exemplu: depozit cu dobândă de 7%

Pentru a vedea cât înseamnă dobânda în bani, să presupunem că găsești un depozit cu o dobândă de 7% pe an și păstrezi suma timp de 12 luni.

La 10.000 de lei, dobânda brută este de 700 de lei. După impozitul de 10% aplicat dobânzii, câștigul net este de 630 de lei.

La 50.000 de lei, câștigul brut ajunge la 3.500 de lei, iar câștigul net la 3.150 de lei.

Pentru 100.000 de lei, dobânda brută este de 7.000 de lei, iar după impozitare rămân 6.300 de lei.

Cât câștigi într-un cont de economii

Conturile de economii pot avea dobânzi mai mici decât cele mai bune depozite, dar avantajul este accesul la bani.

Există însă și oferte promoționale. De exemplu, anumite produse destinate clienților noi pot oferi temporar dobânzi de peste 5% pe an.

Să presupunem, pentru comparație, o dobândă de 5,50% pe an, menținută timp de 12 luni.

Pentru 10.000 de lei, dobânda brută ar fi de 550 de lei, iar câștigul după impozitul de 10% ar fi de 495 de lei.

La 50.000 de lei, câștigul net ar fi de 2.475 de lei.

La 100.000 de lei, câștigul net ar ajunge la 4.950 de lei.

Suma depusă Dobândă brută, 5,50% Impozit Câștig net 10.000 lei 550 lei 55 lei 495 lei 50.000 lei 2.750 lei 275 lei 2.475 lei 100.000 lei 5.500 lei 550 lei 4.950 lei

Important: dacă dobânda de 5,50% este promoțională și se aplică doar câteva luni, câștigul efectiv pe un an va fi mai mic. De aceea, trebuie verificată perioada în care este garantată dobânda.

Depozit la termen vs. cont de economii: diferența pentru 100.000 de lei

Dacă folosim cele două exemple – 7% pentru depozit și 5,50% pentru contul de economii – diferența devine vizibilă.

Sumă Depozit 7% – câștig net Cont economii 5,50% – câștig net Diferență 10.000 lei 630 lei 495 lei 135 lei 50.000 lei 3.150 lei 2.475 lei 675 lei 100.000 lei 6.300 lei 4.950 lei 1.350 lei

În acest scenariu, pentru 100.000 de lei, diferența dintre cele două dobânzi ajunge la 1.350 de lei într-un an, după impozitul pe dobândă.

Dar există o condiție importantă: trebuie ca dobânda de 5,50% a contului de economii să fie efectiv disponibilă pe întreaga perioadă. Dacă este doar o promoție temporară, comparația trebuie refăcută.

Cât îți ia statul din dobândă

Dobânda bancară este impozitată cu 10%. În cazul dobânzilor plătite de bănci, impozitul este, în mod obișnuit, reținut la sursă.

Asta înseamnă că o dobândă de 7% pe an nu înseamnă un câștig net de 7%.

După impozitare, randamentul este de 6,3%.

La o dobândă de 5,50%, randamentul după impozit este de 4,95%.

Pentru comparații între produse, este important să te uiți la câștigul net, nu doar la dobânda brută prezentată de bancă.

Atenție la CASS

Impozitul de 10% nu este singura obligație fiscală care poate deveni relevantă.

În anumite situații, veniturile din dobânzi intră în calculul plafonului anual pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Plata CASS depinde de veniturile relevante cumulate și de situația fiscală a persoanei.

Prin urmare, pentru cine are economii consistente și obține și alte venituri din investiții, calculul trebuie făcut la nivelul întregului an.

Important: faptul că banca reține impozitul pe dobândă nu înseamnă automat că orice persoană care primește dobândă datorează și CASS.

Ce se întâmplă dacă ai nevoie de bani înainte de scadență

Aici contul de economii are un avantaj important.

În cazul unui cont de economii, banii pot fi, în funcție de condițiile produsului, retrași atunci când ai nevoie de ei.

La un depozit la termen, retragerea înainte de scadență poate duce la pierderea dobânzii convenite sau la aplicarea unei dobânzi mai mici.

De aceea, nu este recomandat să blochezi într-un depozit toți banii de care ai putea avea nevoie pentru situații neprevăzute.

Fondul de urgență ar trebui să rămână accesibil.

Când merită depozitul la termen

Depozitul este potrivit pentru banii despre care știi că nu vei avea nevoie în perioada următoare.

Are sens în special atunci când:

dobânda este semnificativ mai mare decât cea a contului de economii;

poți păstra banii până la scadență;

vrei un randament fix și predictibil;

nu ai nevoie de acces permanent la sumă.



Când este mai bun contul de economii

Contul de economii este mai potrivit pentru banii care trebuie să rămână disponibili.

Poate fi o soluție pentru:

fondul de urgență;

bani pentru cheltuieli neprevăzute;

economii pe care le alimentezi lunar;

sume pe care este posibil să le folosești în orice moment.

În acest caz, diferența de dobândă poate fi prețul pe care îl plătești pentru flexibilitate.

O strategie mai bună: folosește-le pe amândouă

Nu trebuie să alegi neapărat între cele două produse.

O strategie simplă este să păstrezi o parte din bani într-un cont de economii și restul în depozite la termen.

De exemplu, cine are 100.000 de lei poate păstra o rezervă lichidă și poate împărți restul în mai multe depozite cu scadențe diferite.

Avantajul este că, dacă apare o cheltuială neașteptată, nu trebuie să lichidezi întreaga sumă plasată în depozite.

Depozitul bancar nu este singura alternativă

Pentru economiile pe care nu trebuie să le ai imediat la dispoziție, merită comparate și alte instrumente cu risc redus.

Un exemplu îl reprezintă titlurile de stat. În oferta FIDELIS din septembrie 2026 au fost anunțate dobânzi de până la 7,50% pe an pentru anumite emisiuni în lei, iar veniturile din dobânzi sunt neimpozabile.

Prin urmare, o comparație completă pentru un economisitor nu ar trebui să fie doar „depozit sau cont de economii”, ci și depozit bancar vs. titluri de stat, în funcție de termenul pentru care poate fi blocată suma.

Verdict: unde câștigi mai mult în 2026?

Dacă ai bani pe care îi poți lăsa până la scadență, depozitul la termen este, în general, mai avantajos atunci când dobânda oferită este mai mare decât cea a contului de economii.

Dacă vrei acces rapid la bani, contul de economii este mai flexibil și poate fi alegerea mai bună chiar dacă dobânda este mai mică.

La 10.000 de lei, diferența poate fi de ordinul sutelor de lei. La 100.000 de lei, alegerea dobânzii poate schimba câștigul anual cu peste 1.000 de lei.

Cea mai importantă regulă este însă să nu compari doar procentul afișat în reclamă. Verifică dobânda netă, perioada, condițiile promoției, suma minimă, posibilitatea lichidării anticipate și tratamentul fiscal.

Pe scurt: banii de care nu ai nevoie pot merge într-un depozit; banii pentru urgențe ar trebui să rămână lichizi.

*Acest articol a fost actualizat la 2 septembrie 2026. Dobânzile și condițiile produselor bancare se pot modifica. Exemplele de calcul sunt orientative și nu constituie recomandare financiară.

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