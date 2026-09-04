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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 5 septembrie 2026: 1 euro = 5.2524 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Publicat la 04.09.2026, 13:33:09

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Curs BNR valabil 5 septembrie 2026: 1 euro = 5.2524 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Banca Națională a României a publicat vineri, 4 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de luni, 5 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2524 lei, în scădere ușoară față de joi cu 0,0012 lei, adică aproximativ 0,02%. Dolarul american se tranzacționează la 4,5199 lei, lira sterlină la 6,1135 lei, iar francul elvețian la 5,5832 lei.

Variația de astăzi este minimă și nu produce efecte vizibile pentru cetățenii care schimbă valută sau plătesc rate în euro. O scădere de 0,12 bani la unitatea monetară europeană înseamnă, concret, că cineva care cumpără 1.000 de euro plătește cu 1,2 lei mai puțin față de ieri. Impactul este practic neglijabil pentru consumatorul obișnuit, însă pentru companii care operează tranzacții comerciale de volum mare diferențele se pot cumula.

Privind evoluția din această săptămână, cursul euro a consemnat o corecție graduală și constantă: de la 5,2586 lei luni până la 5,2524 lei vineri, o depreciere totală a euro de circa 0,0062 lei în cinci zile de tranzacționare. Mișcarea este lentă și ordonată, fără salturi bruște, ceea ce sugerează o piață valutară stabilă în această perioadă. Tendința ușor descendentă a cursului euro din această săptămână este favorabilă importatorilor și persoanelor cu credite denominate în moneda europeană.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2524 ▼ -0.0012 -0.02%
USD Dolar american 4.5199 ▼ -0.0067 -0.15%
GBP Liră sterlină 6.1135 ▲ +0.0040 +0.07%
CHF Franc elvețian 5.5832 ▼ -0.0090 -0.16%
HUF Forint maghiar (100) 1.4464 ▲ +0.0001 +1.02%
JPY Yen japonez (100) 2.8879 ▼ -0.0001 -0.31%
PLN Zlot polonez 1.2168 ▲ +0.0013 +0.11%
CZK Coroană cehă 0.2171 ▲ +0.0002 +0.09%

Evoluția EUR/RON în această săptămână

lun.mar.mie.joivin. 5.25865.25755.25555.25365.2524

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 5 septembrie 2026.

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