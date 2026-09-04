Românca ajunsă în topul mondial al investitorilor. Lucrează cu Mario Draghi pentru viitorul financiar al Europei

Publicat la 04.09.2026, 17:01:00

O româncă se află printre oamenii chemați să contribuie la o misiune uriașă, anume, cum poate Europa să-și recapete competitivitatea în fața Statelor Unite și Chinei. Numele ei este Luciana Lixandru . Are 41 de ani, a crescut în Buzău și și-a făcut un loc în lumea marilor investiții în tehnologie. În 2026, Forbes a inclus-o pe locul 46 în Midas List, clasamentul celor mai performanți investitori în capital de risc din lume. Iar acum, experiența sa este pusă în slujba unui proiect lansat de unul dintre cei mai influenți economiști europeni ai ultimelor decenii.

A plecat din Buzău cu visul de a studia în America și a ajuns unul dintre cei mai importanți investitori în tehnologie din Europa. Luciana Lixandru, parteneră a gigantului Sequoia Capital și investitoarea care a pariat pe UiPath încă din perioada de început, face acum parte din grupul select convocat de Mario Draghi, fostul șef al BCE și guvernator al italiei, pentru a găsi soluții la problemele economice ale Europei.

În copilărie, Statele Unite erau pentru Luciana Lixandru o lume pe care o cunoștea mai ales din cărți și seriale de televiziune.A obținut o bursă la Georgetown University, unde a studiat economia și matematica. Experiența americană avea să-i schimbe radical perspectiva asupra carierei. După absolvire, a primit o ofertă de la o firmă de investiții și a descoperit lumea tehnologiei. A fost momentul în care și-a dat seama că acesta este domeniul în care vrea să rămână. ”A fost dragoste la prima vedere”, a povestit ulterior Lixandru despre întâlnirea sa cu industria investițiilor în tehnologie.

În 2011, românca s-a alăturat fondului de investiții Accel. Timp de opt ani a lucrat cu startup-uri europene și a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem tehnologic care avea să producă ulterior mai multe companii de succes. Printre acestea s-a aflat UiPath. Lixandru a condus runda de finanțare Series A a companiei românești de software. A fost una dintre investițiile care aveau să-i marcheze cariera. Ani mai târziu, UiPath avea să devină un gigant global. În 2021, compania s-a listat la Bursa de la New York, la o evaluare de aproximativ 35 de miliarde de dolari.

Astăzi, valoarea de piață a companiei este mult mai mică decât în momentul listării, însă pariul inițial pe startup-ul românesc rămâne una dintre investițiile importante din cariera Lucianei Lixandru.

A ajuns primul partener Sequoia în Europa

În 2020, cariera sa a făcut un nou salt. Luciana Lixandru a devenit primul partener al Sequoia Capital în Europa, una dintre cele mai cunoscute firme de investiții din industria tehnologică mondială. Unele au ajuns companii de miliarde de dolari.Lixandru face parte și din boardurile unor companii precum Stripe, Edra, Aspora și Nevis.

Experiența i-a schimbat și modul în care privește investițiile. La începutul carierei, Lixandru acorda mai multă atenție modelului de business și pieței. Astăzi spune că se uită mai mult decât oricând la oamenii din spatele unei companii. Nu este impresionată neapărat de un CV spectaculos. Preferă fondatorii curioși, independenți și suficient de siguri pe propriile idei încât să-i spună și „nu”. De fapt, un antreprenor care este de acord cu orice idee a investitorului poate reprezenta un semnal de alarmă. Pentru Lixandru, fondatorul ideal este cel care are deja propria perspectivă și a analizat problema pe care încearcă să o rezolve cu câțiva pași înainte.

Luciana Lixandru, românca ce stă la masa lui Mario Draghi, fostul bancher șef de la BCE

Experiența acumulată în lumea startup-urilor o aduce acum într-un proiect cu o miză mult mai mare. Luciana Lixandru face parte din Rhine Group, grupul de reflecție lansat de Mario Draghi împreună cu antreprenorul irlandez Patrick Collison. Organizația reunește 55 de lideri din economie, finanțe, tehnologie, industrie, cercetare, mediul academic și politică.Scopul este transformarea dezbaterii despre competitivitatea Europei în măsuri concrete. Europa are nevoie de mai multe companii de tehnologie capabile să se dezvolte rapid, de capital pentru startup-uri și de un mediu în care firmele europene să poată concura cu giganții americani și asiatici. Exact lumea în care Lixandru lucrează de peste un deceniu.

Raportul lui Draghi: „duș rece” pentru Europa

Mario Draghi nu este la primul avertisment privind problemele economice ale Uniunii Europene. În septembrie 2024, fostul președinte al Băncii Centrale Europene a prezentat raportul său privind competitivitatea Europei. Documentul de aproximativ 400 de pagini a fost considerat de mulți un adevărat „duș rece” pentru Bruxelles. Draghi avertiza că Europa riscă să rămână în urmă în cursa economică și tehnologică globală dacă nu schimbă rapid modul în care investește, produce și inovează.Printre probleme se numără prețurile ridicate la energie, productivitatea scăzută, birocrația, fragmentarea piețelor și dificultatea companiilor europene de a atrage suficient capital.

Una dintre cele mai spectaculoase cifre din raportul Draghi este cea referitoare la investiții. Europa ar avea nevoie de aproximativ 750-800 de miliarde de euro în investiții suplimentare în fiecare an, pentru a recupera decalajul față de Statele Unite și China. Banii ar trebui să ajungă în domenii strategice precum infrastructura, energia, apărarea, tehnologiile curate, inteligența artificială și industria farmaceutică.