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BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%

Publicat la 04.09.2026, 18:30:00

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BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%

Introducere

Bursa de Valori București a închis săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026 în teritoriu pozitiv, cu o activitate ușor crescută comparativ cu perioada anterioară. Volumul total tranzacționat a ajuns la 90,7 milioane de acțiuni, o creștere de aproximativ 3,5% față de săptămâna precedentă, semnalizând o încredere mărită a investitorilor în contextul economiei locale.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută
Transelectrica (TEL) 99.80 RON +12.01% -12.68%
Aquila Part Prod Com (AQ) 1.86 RON +8.45% -3.11%
Romgaz (SNG) 17.58 RON +4.64% -6.01%
Banca Transilvania (TLV) 35.98 RON +4.05% -2.36%
MedLife (M) 11.08 RON +3.94% -1.42%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută
Digi Communications (DIGI) 61.00 RON -7.58% -5.83%
One United Properties (ONE) 32.80 RON -2.96% -1.73%
Transgaz (TGN) 88.70 RON -2.53% -2.91%
Teraplast (TRP) 0.41 RON -2.05% -1.51%
Electrica (EL) 51.50 RON -1.34% -6.88%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație
OMV Petrom (SNP) 1.22 RON 57.06M acțiuni +2.09%
Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON 7.82M acțiuni +0.84%
Teraplast (TRP) 0.41 RON 6.33M acțiuni -2.05%
Romgaz (SNG) 17.58 RON 5.94M acțiuni +4.64%
Transelectrica (TRANSI) 0.72 RON 4.70M acțiuni +3.47%

Peisajul bursei a fost dominat de titlurile energetice și financiare, sectoare care și-au consolidat poziția de motoare ale pieței. Transelectrica a condus clasamentul cu un avans impresionant de 12,01%, atingând 99,80 RON, în timp ce pe partea opusă, Digi Communications a înregistrat cea mai accentuată scădere, de 7,58%, coborând la 61,00 RON.

Această dinamică reflectă selectivitatea crescândă a investitorilor, care diferențiază între titlurile cu potențial de creștere și cele sub presiune din cauza dinamicii sectoriale sau a factorilor macroeconomici.

Analiză câștigători

Sectorul energetic a fost marele beneficiar al săptămânii. Transelectrica a dominat prin creșterea sa spectaculoasă de 12,01%, reflectând probabil așteptări pozitive legate de rentabilitate și perspective de dividend. Romgaz a urmat cu o avansare mai modestă de 4,64%, consolidând tendința pozitivă din energia tradițională. În paralel, Banca Transilvania a crescut 4,05%, arătând revenirea încrederii investitorilor în sistemul bancar local. MedLife a compleat top cinci cu 3,94%, sugerând apreciere pentru sectorul healthcare.

Analiză pierzători

Digi Communications a suferit cea mai semnificativă corecție, pierdând 7,58%, ceea ce poate indica volatilitate în sectorul telecomunicațiilor sau ajustări ale prognozelor profitabilității. One United Properties a scăzut 2,96%, reflectând probabil presiuni în construcții și real estate. Transgaz și Electrica au pierdut respectiv 2,53% și 1,34%, sugerând o diferențiere între operatori energetici pe fondul unor evaluări selective.

Date preluate de pe Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

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