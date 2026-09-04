BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%

Publicat la 04.09.2026, 18:30:00

Introducere

Bursa de Valori București a închis săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026 în teritoriu pozitiv, cu o activitate ușor crescută comparativ cu perioada anterioară. Volumul total tranzacționat a ajuns la 90,7 milioane de acțiuni, o creștere de aproximativ 3,5% față de săptămâna precedentă, semnalizând o încredere mărită a investitorilor în contextul economiei locale.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Transelectrica (TEL) 99.80 RON +12.01% -12.68% Aquila Part Prod Com (AQ) 1.86 RON +8.45% -3.11% Romgaz (SNG) 17.58 RON +4.64% -6.01% Banca Transilvania (TLV) 35.98 RON +4.05% -2.36% MedLife (M) 11.08 RON +3.94% -1.42%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Digi Communications (DIGI) 61.00 RON -7.58% -5.83% One United Properties (ONE) 32.80 RON -2.96% -1.73% Transgaz (TGN) 88.70 RON -2.53% -2.91% Teraplast (TRP) 0.41 RON -2.05% -1.51% Electrica (EL) 51.50 RON -1.34% -6.88%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.22 RON 57.06M acțiuni +2.09% Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON 7.82M acțiuni +0.84% Teraplast (TRP) 0.41 RON 6.33M acțiuni -2.05% Romgaz (SNG) 17.58 RON 5.94M acțiuni +4.64% Transelectrica (TRANSI) 0.72 RON 4.70M acțiuni +3.47%

Peisajul bursei a fost dominat de titlurile energetice și financiare, sectoare care și-au consolidat poziția de motoare ale pieței. Transelectrica a condus clasamentul cu un avans impresionant de 12,01%, atingând 99,80 RON, în timp ce pe partea opusă, Digi Communications a înregistrat cea mai accentuată scădere, de 7,58%, coborând la 61,00 RON.

Această dinamică reflectă selectivitatea crescândă a investitorilor, care diferențiază între titlurile cu potențial de creștere și cele sub presiune din cauza dinamicii sectoriale sau a factorilor macroeconomici.

Analiză câștigători

Sectorul energetic a fost marele beneficiar al săptămânii. Transelectrica a dominat prin creșterea sa spectaculoasă de 12,01%, reflectând probabil așteptări pozitive legate de rentabilitate și perspective de dividend. Romgaz a urmat cu o avansare mai modestă de 4,64%, consolidând tendința pozitivă din energia tradițională. În paralel, Banca Transilvania a crescut 4,05%, arătând revenirea încrederii investitorilor în sistemul bancar local. MedLife a compleat top cinci cu 3,94%, sugerând apreciere pentru sectorul healthcare.