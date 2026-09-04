BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%

Introducere
Bursa de Valori București a închis săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026 în teritoriu pozitiv, cu o activitate ușor crescută comparativ cu perioada anterioară. Volumul total tranzacționat a ajuns la 90,7 milioane de acțiuni, o creștere de aproximativ 3,5% față de săptămâna precedentă, semnalizând o încredere mărită a investitorilor în contextul economiei locale.
🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|Transelectrica (TEL)
|99.80 RON
|+12.01%
|-12.68%
|Aquila Part Prod Com (AQ)
|1.86 RON
|+8.45%
|-3.11%
|Romgaz (SNG)
|17.58 RON
|+4.64%
|-6.01%
|Banca Transilvania (TLV)
|35.98 RON
|+4.05%
|-2.36%
|MedLife (M)
|11.08 RON
|+3.94%
|-1.42%
🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|Digi Communications (DIGI)
|61.00 RON
|-7.58%
|-5.83%
|One United Properties (ONE)
|32.80 RON
|-2.96%
|-1.73%
|Transgaz (TGN)
|88.70 RON
|-2.53%
|-2.91%
|Teraplast (TRP)
|0.41 RON
|-2.05%
|-1.51%
|Electrica (EL)
|51.50 RON
|-1.34%
|-6.88%
📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni
|Companie
|Preț
|Volum săpt.
|Variație
|OMV Petrom (SNP)
|1.22 RON
|57.06M acțiuni
|+2.09%
|Fondul Proprietatea (FP)
|0.60 RON
|7.82M acțiuni
|+0.84%
|Teraplast (TRP)
|0.41 RON
|6.33M acțiuni
|-2.05%
|Romgaz (SNG)
|17.58 RON
|5.94M acțiuni
|+4.64%
|Transelectrica (TRANSI)
|0.72 RON
|4.70M acțiuni
|+3.47%
Peisajul bursei a fost dominat de titlurile energetice și financiare, sectoare care și-au consolidat poziția de motoare ale pieței. Transelectrica a condus clasamentul cu un avans impresionant de 12,01%, atingând 99,80 RON, în timp ce pe partea opusă, Digi Communications a înregistrat cea mai accentuată scădere, de 7,58%, coborând la 61,00 RON.
Această dinamică reflectă selectivitatea crescândă a investitorilor, care diferențiază între titlurile cu potențial de creștere și cele sub presiune din cauza dinamicii sectoriale sau a factorilor macroeconomici.
Analiză câștigători
Sectorul energetic a fost marele beneficiar al săptămânii. Transelectrica a dominat prin creșterea sa spectaculoasă de 12,01%, reflectând probabil așteptări pozitive legate de rentabilitate și perspective de dividend. Romgaz a urmat cu o avansare mai modestă de 4,64%, consolidând tendința pozitivă din energia tradițională. În paralel, Banca Transilvania a crescut 4,05%, arătând revenirea încrederii investitorilor în sistemul bancar local. MedLife a compleat top cinci cu 3,94%, sugerând apreciere pentru sectorul healthcare.