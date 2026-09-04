Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2524 lei. Nuclearelectrica a urcat 3.50% pe BVB

Publicat la 05.09.2026, 07:00:00

Vineri, 4 septembrie 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2524 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0012 lei față de ședința anterioară. Aprecierea este modestă, dar confirmă o tendință ușor favorabilă leului pe termen scurt: față de acum șapte zile lucrătoare, euro s-a ieftinit cu 0,12% în raport cu moneda națională. Pentru un român care economisește în euro sau are rate la un credit denominat în moneda europeană, mișcarea aduce un avantaj minor, dar real.

Dolarul american se tranzacționa la 4,5199 lei, iar francul elvețian la 5,5832 lei. Diferența de nivel între cele două valute reflectă statutul tradițional al francului ca monedă refugiu, mai robustă față de dolar în perioadele de incertitudine globală. Contextul european rămâne marcat de așteptările legate de politica monetară a BCE, iar evoluțiile din piețele valutare din această săptămână sugerează că presiunile asupra leului au slăbit temporar.

La Bursa de Valori București, ziua a fost dominată de sectorul energetic. Nuclearelectrica a urcat cu 3,50%, OMV Petrom cu 2,24%, iar Hidroelectrica cu 2,21%, mișcări care pot fi puse în legătură cu apetitul investitorilor pentru companii cu venituri stabile și expunere la prețurile energiei, un sector care rămâne atractiv în contextul tranziției energetice europene. Pe partea cealaltă, Digi Communications a cedat 3,44%, cea mai abruptă scădere a zilei, posibil pe fondul unor presiuni de profit-taking sau al unor evoluții negative din sectorul telecom regional. BRD, One United Properties și Fondul Proprietatea au înregistrat și ele corecții, însă de amplitudine redusă.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2505 5.2539 5.2573 5.2607 5.2524 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept.

Data EUR USD CHF joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 mie., 2 sept. 5.2555 ▼ 4.5412 5.5726 joi, 3 sept. 5.2536 ▼ 4.5266 5.5922 vin., 4 sept. ★ 5.2524 ▼ 4.5199 5.5832 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație SNN Nuclearelectrica 65.00 ▲ 3.50% SNP OMV Petrom 1.23 ▲ 2.24% H2O Hidroelectrica 185.00 ▲ 2.21% EL Electrica 52.40 ▲ 1.95% DIGI Digi Communications 61.80 ▼ 3.44% BRD BRD Groupe Société Générale 35.00 ▼ 0.85% ONE One United Properties 33.25 ▼ 0.45% FP Fondul Proprietatea 0.59 ▼ 0.17% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.