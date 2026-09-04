money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2524 lei. Nuclearelectrica a urcat 3.50% pe BVB

Publicat la 05.09.2026, 07:00:00

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2524 lei. Nuclearelectrica a urcat 3.50% pe BVB

Vineri, 4 septembrie 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2524 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0012 lei față de ședința anterioară. Aprecierea este modestă, dar confirmă o tendință ușor favorabilă leului pe termen scurt: față de acum șapte zile lucrătoare, euro s-a ieftinit cu 0,12% în raport cu moneda națională. Pentru un român care economisește în euro sau are rate la un credit denominat în moneda europeană, mișcarea aduce un avantaj minor, dar real.

Dolarul american se tranzacționa la 4,5199 lei, iar francul elvețian la 5,5832 lei. Diferența de nivel între cele două valute reflectă statutul tradițional al francului ca monedă refugiu, mai robustă față de dolar în perioadele de incertitudine globală. Contextul european rămâne marcat de așteptările legate de politica monetară a BCE, iar evoluțiile din piețele valutare din această săptămână sugerează că presiunile asupra leului au slăbit temporar.

La Bursa de Valori București, ziua a fost dominată de sectorul energetic. Nuclearelectrica a urcat cu 3,50%, OMV Petrom cu 2,24%, iar Hidroelectrica cu 2,21%, mișcări care pot fi puse în legătură cu apetitul investitorilor pentru companii cu venituri stabile și expunere la prețurile energiei, un sector care rămâne atractiv în contextul tranziției energetice europene. Pe partea cealaltă, Digi Communications a cedat 3,44%, cea mai abruptă scădere a zilei, posibil pe fondul unor presiuni de profit-taking sau al unor evoluții negative din sectorul telecom regional. BRD, One United Properties și Fondul Proprietatea au înregistrat și ele corecții, însă de amplitudine redusă.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2505 5.2539 5.2573 5.2607 5.2524 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept.
DataEURUSDCHF
joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046
vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194
lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071
mar., 1 sept. 5.2575 4.5331 5.5996
mie., 2 sept. 5.2555 4.5412 5.5726
joi, 3 sept. 5.2536 4.5266 5.5922
vin., 4 sept. 5.2524 4.5199 5.5832

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
SNN Nuclearelectrica 65.00 ▲ 3.50%
SNP OMV Petrom 1.23 ▲ 2.24%
H2O Hidroelectrica 185.00 ▲ 2.21%
EL Electrica 52.40 ▲ 1.95%
DIGI Digi Communications 61.80 ▼ 3.44%
BRD BRD Groupe Société Générale 35.00 ▼ 0.85%
ONE One United Properties 33.25 ▼ 0.45%
FP Fondul Proprietatea 0.59 ▼ 0.17%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%
Piețe financiare

BVB în săptămâna 31 august – 4 septembrie 2026: Transelectrica are o creștere de 12%

Trei zile a ținut ”minunea”. Bursa de la București a intrat din nou pe roșu
Piețe financiare

Trei zile a ținut ”minunea”. Bursa de la București a intrat din nou pe roșu

Românca ajunsă în topul mondial al investitorilor. Lucrează cu Mario Draghi pentru viitorul financiar al Europei
Piețe financiare

Românca ajunsă în topul mondial al investitorilor. Lucrează cu Mario Draghi pentru viitorul financiar al Europei

Curs BNR valabil 5 septembrie 2026: 1 euro = 5.2524 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna
Piețe financiare

Curs BNR valabil 5 septembrie 2026: 1 euro = 5.2524 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2536 lei. Transelectrica a urcat 3.96% pe BVB
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2536 lei. Transelectrica a urcat 3.96% pe BVB